Боровся з 5G і програв: поліція заарештувала чоловіка за завдання збитків стільниковим вишкам

Йому загрожує справжній тюремний термін.

У Чехії поблизу міста Йіглава чоловік пошкодив дев’ять "вишок"-передавачів місцевих мобільних операторів. На думку слідства, він перерізав дроти плоскогубцями.

Про це повідомляє сайт "Новини".

Чоловіка затримали правоохоронці. У нього були ті самі плоскогубці. Внаслідок дій зловмисника тисячі людей сиділи без зв’язку і навіть не могли скористатися контактами екстрених служб.

Повідомляється, що він був раніше судимий у справах про наркотики. Його підозрюють у завданні шкоди та створенні загрози для роботи громадської установи. Якщо звинувачення буде доведено, чоловік проведе до шести років за ґратами. Загальні збитки від його дій для компаній-операторів оцінили у 700 тисяч крон, що в українському еквіваленті — понад 829 тисяч гривень.

Слідчі вважають, що він міг піддатися інформації про шкоду випромінювання 5G.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії жителі однієї з республік звалили вежу стільникового зв’язку, вважаючи що вона шкодить здоров’ю.

В Україні також відбуваються подібні інциденти з мобільними операторами, але поки що вдається вирішити їх мирним шляхом.