Опознали по ДНК: на Ровенщине похоронили украинского десантника-защитника Луганского аэропорта (фото)

27-летний парень вернулся на родную землю семь лет спустя.

В Дубровице Ровенской области перезахоронили тело десантника Руслана Янковского. Он служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Парень отдал свою жизнь за Украину в 2014 году летом, во время обороны Луганского аэропорта — последние вести от него были 22 августа. Тогда его сочли без вести пропавшим и все семь лет мать Руслана надеялась, что он жив.

Об этом сообщает Ровенское "Радиотрек". Опознать тело парня удалось благодаря анализу ДНК.

Руслан Янковский

На момент пропажи в 2014-м десантнику было 27 лет. Во время обороны Луганского аэропорта в 2014, когда погибли военнослужащие 80-й бригады его гибель подтвердить сразу не удалось.

Прощание с десантником Русланом Янковским

Руслан Янковский погиб при обороне Луганского аэропорта

Тела были в Лутугинском морге, на территории боевиков. Забрать их оттуда удалось в октябре 2014, погибших вывезли в Днепропетровск. Четверо бойцов были опознаны по ДНК ранее.

Руслана Янковского провожали в последний путь мать и сестра, а также многие жители города, которые пришли на церемонию прощания и стояли на коленях вдоль дороги.

Последний путь Руслана Янковского

На Донбассе продолжают гибнуть украинские защитники. "Телеграф" писал, что в ноябре среди погибших от рук боевиков — спецназовец Уберт Мрачковский, ему было 33. А уже в декабре нарушения режима тишины существенно усилились и достигли более чем 300 раз за сутки.