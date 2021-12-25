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Впізнали за ДНК: на Рівненщині поховали українського десантника-захисника Луганського аеропорту (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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У загиблого воїна залишилися сестра та мати Новина оновлена 25 грудня 2021, 08:19
У загиблого воїна залишилися сестра та мати

27-річний хлопець повернувся на рідну землю через сім років.

У Дубровиці на Рівненщині перепоховали тіло десантника Руслана Янковського. Він служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Хлопець віддав своє життя за Україну в 2014 році влітку, під час оборони Луганського аеропорту, останні вісті від нього були 22 серпня. Тоді його визнали безвісти зниклим і всі сім років мати Руслана сподівалася, що він живий.

Про це повідомляє Рівненське "Радіотрек". Упізнати тіло хлопця вдалося завдяки аналізу ДНК.

Руслан Янковський
Руслан Янковський

На момент зникнення у 2014-му десантнику було 27 років. Під час оборони Луганського аеропорту у 2014 році, коли загинули військовослужбовці 80-ї бригади, його загибель підтвердити відразу не вдалося.

Прощання з десантником Русланом Янковським
Прощання з десантником Русланом Янковським
Руслан Янковський загинув під час оборони Луганського аеропорту
Руслан Янковський загинув під час оборони Луганського аеропорту

Тіла були у Лутугинському морзі, на території бойовиків. Забрати їх звідти вдалося у жовтні 2014 року, загиблих вивезли до Дніпропетровська. Четверо бійців були упізнані за ДНК раніше.

Руслана Янковського проводжали в останній шлях мати та сестра, а також багато жителів міста, які прийшли на церемонію прощання та стояли на колінах уздовж дороги.

Останній шлях Руслана Янковського
Останній шлях Руслана Янковського

На Донеччині продовжують гинути українські захисники. "Телеграф" писав, що у листопаді серед загиблих від рук бойовиків — спецназівець Уберт Мрачковський, йому було 33. А вже у грудні порушення режиму тиші суттєво посилилися і досягли більш ніж 300 разів на добу.

Теги:
#Рівненська область #Донбас #ДНК #Загиблий #Луганський аеропорт
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