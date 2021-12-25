Впізнали за ДНК: на Рівненщині поховали українського десантника-захисника Луганського аеропорту (фото)

27-річний хлопець повернувся на рідну землю через сім років.

У Дубровиці на Рівненщині перепоховали тіло десантника Руслана Янковського. Він служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Хлопець віддав своє життя за Україну в 2014 році влітку, під час оборони Луганського аеропорту, останні вісті від нього були 22 серпня. Тоді його визнали безвісти зниклим і всі сім років мати Руслана сподівалася, що він живий.

Про це повідомляє Рівненське "Радіотрек". Упізнати тіло хлопця вдалося завдяки аналізу ДНК.

Руслан Янковський

На момент зникнення у 2014-му десантнику було 27 років. Під час оборони Луганського аеропорту у 2014 році, коли загинули військовослужбовці 80-ї бригади, його загибель підтвердити відразу не вдалося.

Прощання з десантником Русланом Янковським

Руслан Янковський загинув під час оборони Луганського аеропорту

Тіла були у Лутугинському морзі, на території бойовиків. Забрати їх звідти вдалося у жовтні 2014 року, загиблих вивезли до Дніпропетровська. Четверо бійців були упізнані за ДНК раніше.

Руслана Янковського проводжали в останній шлях мати та сестра, а також багато жителів міста, які прийшли на церемонію прощання та стояли на колінах уздовж дороги.

Останній шлях Руслана Янковського

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