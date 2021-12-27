Не приходя в себя после недели комы: из-за COVID-19 погиб известный украинский художник

В результате тяжелого течения болезни у мужчины было поражено 100% легких

В воскресенье, 26 декабря, ушел из жизни один из самых узнаваемых на Ивано-Франковщине художников Михаил Тимчук. Его сердце перестало биться на 41 году жизни.

Печальную новость сообщили в Facebook-сообществе "Вам — живопис, мені — життя", которое Тимчук создал сам для сбора пожертвований на лечение.

Согласно информации в соцсети, мужчина с ноября тяжело болел коронавирусом: у него были множественные осложнения, он несколько недель пролежал под кислородной маской.

После того, как состояние слегка улучшилось, он решил устраивать онлайн-распродажи своих произведений, чтобы хоть как-то покрывать медицинские расходы. В какой-то момент Михаилу Тимчуку снова стало хуже, поэтому обязательства по сбору средств взяли на себя его хорошие друзья. Чтобы профинансировать спасение жизни художника, они решили устроить специальный благотворительный аукцион.

Михаил Тимчук в студии

Однако, к сожалению, спустя полтора месяца после тяжелой борьбы с коронавирусной болезнью, мужчина все же скончался. Сообщается, что он умер, не приходя в сознание, после недели в коме. Ковид поразил 100% его легких. Также у него были осложнения на почки, одну из которых ему трансплантировали еще в 2015 году.

Фото с Facebook-страницы художника

Больше всего среди украинцев известны его пейзажные картины, а также иконы. Тимчук часто изображал в своих картинах и различные цветы. Он не ограничивался созданием небольших картин, поэтому часто его произведения могли быть полноценным арт-объектом.

Картина с маками

Осеннее настроение с помощью астр

Тимчук также часто изображал иконы

До своего 41 дня рождения Михаил Тимчук не дожил несколько месяцев. Он родился 16 апреля 1981 года в с. Майдан Ивано-Франковской области. Личные выставки у него появились еще в 2007 году. В 2012 году он попал в финал конкурса "Новый украинский пейзаж", который проводят для молодых отечественных художников. Его знали многие жители региона, поэтому в соцсетях сейчас стоит поток соболезнований, которые высказывают его родным и близким.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что также из-за коронавируса и сопутствующих заболеваний умер советский и российский актер, сыгравший в "Приключениях Шерлока Холмса" и "Бандитском Петербурге".