Самолет с туристами из Египта не смог совершить посадку в Запорожье: подробности ЧП

Летательный аппарат перенаправили в другой город

В Запорожье из-за сильной снежной метели, внезапно накрывшей город, не смог приземлиться самолет, выполнявший рейс из Стамбула.

Об изменениях в полете стало известно из сервиса онлайн-мониторинга самолетов flightradar24.

Скриншот из сайта онлайн-мониторинга

Согласно имеющейся информации, лайнер, следовавший из Египта, не смог пойти на посадку в запорожском аэропорту из-за существенного ухудшения погодных условий. Капитан перенаправил самолет в аэропорт в Харьков, где он успешно приземлился.

Отмечается также, что прибытие самолета "Шарм-эль-Шейх — Запорожье" в аэропорт ожидалось к двенадцати часам дня.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в аэропорту Шереметьево, что в России, лайнер случайно перевернул поливочную машину. Самолет полностью был укомплектован и готов взлетать, но спецтехника, которая обрабатывала корпуса авиационных судов, зацепилась стрелой за корпус летательного аппарата и разлила всю жидкость на полосу для взлета.

Также напомним, как в Харьковской области ветеран АТО с протезом установил рекорд Украины, протянув за собой крупногабаритный самолет АН-26. При этом сам мужчина весит всего 78 килограммов.