Літак із туристами з Єгипту не зміг здійснити посадку у Запоріжжі: подробиці ПП

Літальний апарт перенаправили в інше місто

У Запоріжжі через сильну сніжну хуртовину, яка раптово накрила місто, не зміг приземлитися літак, що виконував рейс зі Стамбулу.

Про зміни в польоті стало відомо із сервісу онлайн-моніторингу літаків flightradar24.

Скріншот із сайту онлайн-моніторингу

Згідно з наявною інформацією, лайнер, який прямував із Єгипту не зміг піти на посадку в запорізькому аеропорту через суттєве погіршення погодних умов. Капітан перенаправив літак до аеропорту в місті Харків, де він успішно приземлився.

Зазначається також, що рейс "Шарм-ель-Шейх — Запоріжжя" повинен був прибути до міста Запоріжжя о 12:00 годині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в аеропорту Шереметьєво, що в Росії, лайнер випадково перевернув поливальну машину. Літак повністю був укомплектований та готовий злітати, але спецтехніка, яка здійснювала обробку корпусів авіаційних суден, зачепилася стрілою за корпус літального апарату та розлила усю рідину на смугу для зльоту.

Також нагадаємо, як у Харківській області ветеран АТО з протезом встановив рекорд України, протягнувши за собою великогабаритний літак АН-26. При цьому сам чоловік важить лише 78 кілограмів.