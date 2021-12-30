"Своя "Телочка" в каждом доме": в оккупированном Донецке возмущены необычной рекламой (фото)

Люди возмущены и рекламой, и качеством продукции

По всему Донецку, который оккупировали пророссийские боевики и продолжают пытать украинцев, развесили билборды с неоднозначным фото и подписью. Рекламируя молоко торговой марки "Телочка", местные маркетологи использовали фотографию девушки и подписали ее "своя, в каждом доме".

Снимки такой рекламы с лозунгом "Молоко, которому нечего скрывать" уже наделали шуму в соцсетях, где билборды назвали эротическими. Об этом сообщает местный Телеграмм-канал.

В частности, люди жалуются на рекламный ход с намеком на унижение женщин, а также саму продукцию, называя ее некачественной.

Некоторые жители оккупированного Донецка говорят, что невкусным является не только это молоко, но и вся другая подобная продукция ОРДО: дескать, там нет коров, и всю молочку делают из порошка.

Реакция людей на маркетинг в Донецке

Говорят, в ОРДО нет молокозаводов

Ранее жители оккупированных территорий, в частности Донецка, жаловались на резкий скачок цен на новогодние деревья и другие товары. Местные жители уверяли, что расценки просто космические и совсем не соответствуют уровню заработных плат.