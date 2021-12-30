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"Своя "Телочка" у кожному будинку": в окупованому Донецьку обурені незвичайною рекламою (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Такі білборди розвішали по всьому місту Новина оновлена 30 грудня 2021, 16:26
Такі білборди розвішали по всьому місту

Люди обурені і рекламою, і якістю продукції

По всьому Донецьку, який окупували проросійські бойовики та продовжують катувати українців, розвісили білборди з неоднозначним фото та підписом. Рекламуючи молоко торгової марки "Телочка", місцеві маркетологи використали фотографію дівчини та підписали її "своя, у кожному будинку".

Знімки такої реклами з гаслом "Молоко, якому нема чого приховувати", вже наробили шуму в соцмережах, де білборди назвали еротичними. Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал.

Зокрема, люди скаржаться на рекламний хід із натяком на приниження жінок, а також на саму продукцію, називаючи її неякісною.

Деякі жителі окупованого Донецька кажуть, що несмачним є не лише це молоко, а й вся інша подібна продукція ОРДО: мовляв, там немає корів, і всю молочку роблять із порошку.

Реакція людей на маркетинг у Донецьку
Реакція людей на маркетинг у Донецьку
Говорять, в ОРДО немає молокозаводів
Говорять, в ОРДО немає молокозаводів

Раніше мешканці окупованих територій, зокрема Донецька, скаржилися на різкий стрибок цін на новорічні дерева та інші товари. Місцеві жителі запевняли, що розцінки просто космічні та зовсім не відповідають рівню заробітних плат.

Теги:
#Донецьк #Молоко #Реклама #ОРДО
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