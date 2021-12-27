Втратив зуби та слух: стан викраденого бойовиками "ДНР" українця погіршився після катувань

Український омбудсмен закликає ОБСЄ втрутитися в долю чоловіка, якого на окупованому Донбасі вважають шпигуном

На Донбасі, де 27 грудня розпочалося нове загострення та постраждали наші бійці, продовжують знущатися над українцями. Так, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова оприлюднила інформацію про критичний стан донеччанина Євгена Ставцева, якого викрали бойовики та незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32 на тимчасово окупованій території.

В офіційному Телеграм-каналі Денисова розповіла, що Євгена з його квартири в Донецьку викрали невідомі ще у 2017 році. Довгий час чоловіка вважали безвісти зниклим. Пізніше вдалося з’ясувати, що Ставцева катували у секретних в’язницях, у тому числі – у сумнозвісній "Ізоляції".

"Його били, катували електричним струмом, внаслідок чого він втратив зуби і слух", — каже Денисова, перераховуючи хвороби, що виникли внаслідок фізичного та психологічного насильства над українцем з боку бойовиків.

Зокрема, у Ставцева загострився виразковий коліт із тотальною поразкою шлунково-кишкового тракту, через що у чоловіка постійні внутрішні кровотечі. Також у довгому списку — хронічний панкреатит, розлад нервової та серцево-судинної системи, безсоння, постійні болі у серці, суглобах та хребті.

Відомо, що так званий суд окупантів засудив чоловіка до 14 років в’язниці за "шпигунство і участь у терористичній організації". І, незважаючи на його права, йому не надають медичної допомоги та не пускають на побачення матір.

За словами Денисової, все це явні порушення норм міжнародного права, у зв’язку з чим наш омбудсмен просить координатора ОБСЄ у гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотту Реландер особисто втрутитися у ситуацію та допомогти українцеві вижити.

Нагадаємо, що 26 грудня на фронті український військовослужбовець отримав важкі каліцтва в результаті випробування супротивником безпілотного апарату, яким було скинуто вибуховий пристрій.