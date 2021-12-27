Укр

Потерял зубы и слух: состояние похищенного боевиками "ДНР" украинца ухудшилось после пыток

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Евгений Ставцев страдает от внутренних кровотечений, но помощь в тюрьме ему не оказывают Новость обновлена 27 декабря 2021, 10:20
Евгений Ставцев страдает от внутренних кровотечений, но помощь в тюрьме ему не оказывают

Украинский омбудсмен призывает ОБСЕ вмешаться в судьбу мужчины, которого на оккупированном Донбассе сочли шпионом

На Донбассе, где 27 декабря началось новое обострение и пострадали наши бойцы, продолжают издеваться над украинцами. Так, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обнародовала информацию о критическом состоянии дончанина Евгения Ставцева, которого похитили боевики и незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 на временно оккупированной территории.

В официальном Телеграмм-канале Денисова рассказала, что Евгения из его квартиры в Донецке похитили неизвестные еще в 2017 году. Долгое время мужчину считали без вести пропавшим. Позже удалось выяснить, что Ставцева пытали в секретных тюрьмах, в том числе — в печально известной "Изоляции".

"Его избивали, пытали электрическим током, в результате чего он потерял зубы и слух", — говорит Денисова, перечисляя болезни, возникшие в результате физического и психологического насилия над украинцем со стороны боевиков.

В частности, у Ставцева обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, из-за чего у мужчины постоянные внутренние кровотечения. Также в длинном списке — хронический панкреатит, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике.

Известно, что так называемый суд оккупантов приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы якобы за "шпионаж и участие в террористической организации". И, невзирая на его права, ему не оказывают медпомощь и не пускают на свидания мать.

По словам Денисовой, все это — явные нарушения норм международного права, в связи с чем наш омбудсмен просит координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию и помочь украинцу выжить.

Напомним, что 26 декабря на фронте украинский военнослужащий получил тяжелые увечья в результате испытания противником беспилотного аппарата, которым было скинуто взрывное устройство.

Теги:
#Донецкая область #Донбасс #Пытки #Людмила Денисова
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