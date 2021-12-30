Заблудился и пошел "штурмовать" ВСУ: известны подробности о задержании командира боевиков с паспортом РФ (фото)

Мужчина отсидел за умышленное убийство, после чего вышел на свободу и стал командиром боевиков, обстреливающих украинских солдат

На днях в штабе Операции объединенных сил удивили новостью о боевике группировки "ЛНР", который, облачившись в военную форму РФ, пошел "штурмом" прямо на позиции ВСУ. Изначально сообщалось, что 40-летний мужчина был под действием наркотиков. Теперь же в СБУ рассказали подробности: "штурмовиком" оказался командир вражеского мотострелкового подразделения, под руководством которого из ОРДЛО обстреливали украинских солдат.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, мужчина был в открытой местности один и сбился с ориентиров. Думая, что идет к своим, боевик вышел за линию разграничения, где его и задержали.

Задержанный командир с паспортом РФ

Известно, что с 2006 по 2012 год мужчина провел за решеткой, отбывая наказание за умышленное убийство. А год назад житель Луганской области получил российское гражданство. В СБУ говорят, что именно под его руководством боевики осуществляли обстрелы позиций ВСУ.

По статье "Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований" правоохранители открыли уголовное производство: задержанному грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе — снова обострение. Боевики обстреливали наши позиции из пулеметов и другого оружия, ранив двух украинских солдат.