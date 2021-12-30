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Заблукав і пішов "штурмувати" ЗСУ: відомі подробиці про затримання командира бойовиків із паспортом РФ (фото)

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Олена Волкова Олена Волкова
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У СБУ кажуть, що 40-річний бойовик збився з орієнтирів і прийшов до української армії сам Новина оновлена 30 грудня 2021, 16:58
У СБУ кажуть, що 40-річний бойовик збився з орієнтирів і прийшов до української армії сам

Чоловік відсидів за умисне вбивство, після чого вийшов на волю і став командиром бойовиків, які обстрілювали українських солдатів

Днями в штабі Операції об’єднаних сил здивували новиною про бойовика угруповання "ЛНР", який, одягнувшись у військову форму РФ, пішов "штурмом" прямо на позиції ЗСУ. Спочатку повідомлялося, що 40-річний чоловік був під дією наркотиків. Наразі ж у СБУ розповіли подробиці: "штурмовиком" виявився командир ворожого мотострілецького підрозділу, під керівництвом якого з ОРДЛО обстрілювали українських солдатів.

Як розповіли у Службі безпеки України, чоловік був у відкритій місцевості один і збився з орієнтирів. Думаючи, що йде до своїх, бойовик вийшов за лінію розмежування, де його затримали.

Затриманий командир із паспортом РФ
Затриманий командир із паспортом РФ

Відомо, що з 2006 до 2012 року чоловік провів за ґратами, відбуваючи покарання за умисне вбивство. А рік тому мешканець Луганської області набув російського громадянства. У СБУ кажуть, що саме під його керівництвом бойовики здійснювали обстріли позицій ЗСУ.

За статтею "Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань" правоохоронці відкрили кримінальне провадження: затриманому загрожує до 8 років ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донбасі знову загострення. Бойовики обстрілювали наші позиції з кулеметів та іншої зброї, поранивши двох українських солдатів.

Теги:
#СБУ #Донбас #Бойовик #ЛНР
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