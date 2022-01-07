В скандале с увольнением главврача Николаевской больницы "всплыл" Арахамия

Экс-главврач назвала Арахамию "серым кардиналом" ее увольнения.

Скандал вокруг ситуации в инфекционной больнице Николаева обрастает новыми деталями. Бывшая главврач учреждения Светлана Федорова заявляет, что к ее увольнению причастен глава "Слуги народа" Давид Арахамия.

Об этом она рассказала в комментарии OBOZREVATEL.

Сама Федорова заявляет, что причинами ее увольнения стало раскрытие для общественности реальной ситуации с кислородом для больных COVID-19 в области, а также нежелание участвовать в коррупционных схемах. Она говорит, что вопросом ее увольнения занимался персонально Арахамия и обсуждал этот вопрос, когда прилетал с визитом в Николаев.

Также она указала, что до этого министр здравоохранения Виктор Ляшко открыто призывал ее уволить. Главу "Слуги народа" женщина называет "серым кардиналом" ее увольнения.

Напомним, 21 декабря Федорову уволили решением Николаевского облсовета, однако персонал больницы высказался против. Новый главврач Ярослава Студзинская обвинила свою оппонентку во лжи и пытался успокоить коллектив, но пока это результата не дало.

Федорова же обратилась к суду.

Больше о том, что происходит вокруг Николаевской инфекционки, читайте в материале "Телеграфа": Отказалась давать откат? Увольнение главврача Николаевской больницы обернулось громким скандалом — все детали и версии.