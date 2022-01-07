Укр

В скандале с увольнением главврача Николаевской больницы "всплыл" Арахамия

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
29
Светлана Федорова обратилась к суду
Светлана Федорова обратилась к суду

Экс-главврач назвала Арахамию "серым кардиналом" ее увольнения.

Скандал вокруг ситуации в инфекционной больнице Николаева обрастает новыми деталями. Бывшая главврач учреждения Светлана Федорова заявляет, что к ее увольнению причастен глава "Слуги народа" Давид Арахамия.

Об этом она рассказала в комментарии OBOZREVATEL.

Сама Федорова заявляет, что причинами ее увольнения стало раскрытие для общественности реальной ситуации с кислородом для больных COVID-19 в области, а также нежелание участвовать в коррупционных схемах. Она говорит, что вопросом ее увольнения занимался персонально Арахамия и обсуждал этот вопрос, когда прилетал с визитом в Николаев.

Также она указала, что до этого министр здравоохранения Виктор Ляшко открыто призывал ее уволить. Главу "Слуги народа" женщина называет "серым кардиналом" ее увольнения.

Напомним, 21 декабря Федорову уволили решением Николаевского облсовета, однако персонал больницы высказался против. Новый главврач Ярослава Студзинская обвинила свою оппонентку во лжи и пытался успокоить коллектив, но пока это результата не дало.

Федорова же обратилась к суду.

Больше о том, что происходит вокруг Николаевской инфекционки, читайте в материале "Телеграфа": Отказалась давать откат? Увольнение главврача Николаевской больницы обернулось громким скандалом — все детали и версии.

Теги:
#Николаев #Скандал #Давид Арахамия #Светлана Федорова
Президент Украины Владимир Зеленский
Интервью
Общество воспринимает Зеленского как враждебный элемент, его второй срок под угрозой, - политический психолог
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Общество воспринимает Зеленского как враждебный элемент, его второй срок под угрозой, - политический психолог
Дата публикации
Категория
"Свежие" авто осматривать не будут
В Украине возвращают обязательный техосмотр: цены и нововведения 2022
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Дан приказ стрелять на поражение: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
Дата публикации
Категория
Территориальная оборона в Украине
Возьмут не только тех, кто служил: как будут формироваться отряды территориальной обороны в Украине
Дата публикации
Категория
С празднованием Рождества связно множество запретов
Что нельзя делать на Рождество Христово: главные запреты 7 января