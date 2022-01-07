У скандалі зі звільненням головлікарки Миколаївської лікарні "сплив" Арахамія

Ексголовлікарка назвала Арахамію "сірим кардиналом" її звільнення.

Скандал довкола ситуації в інфекційній лікарні Миколаєва обростає новими деталями. Колишня головлікарка установи Світлана Федорова заявляє, що до її звільнення причетний глава "Слуги народу" Давид Арахамія.

Про це вона розповіла у коментарі OBOZREVATEL.

Сама Федорова заявляє, що причинами її звільнення стало розкриття для громадськості реальної ситуації з киснем для хворих на COVID-19 в області, а також небажання брати участь у корупційних схемах. Вона каже, що питанням її звільнення займався персонально Арахамія та обговорював це питання, коли прилітав із візитом до Миколаєва.

Також вона наголосила, що до цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відкрито закликав її звільнити. Розділ "Слуги народу" жінка називає "сірим кардиналом" її звільнення.

Нагадаємо, 21 грудня Федорова звільнили рішенням Миколаївської облради, проте персонал лікарні висловився проти. Новий головлікар Ярослава Студзинська звинуватила свою опонентку в брехні та намагався заспокоїти колектив, але поки що цього результату не дало.

А Федорова звернулася до суду.

Більше про те, що відбувається навколо Миколаївської інфекційки, читайте у матеріалі "Телеграфа": Відмовилася давати відкат? Звільнення головного лікаря Миколаївської лікарні обернулося гучним скандалом — усі деталі та версії.