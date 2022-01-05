Відмовилася давати відкат? Звільнення головлікаря Миколаївської лікарні обернулося гучним скандалом — усі деталі та версії

Другий день поспіль Світлана Федорова намагається повернути крісло, стверджуючи у неправомірності рішення влади

Миколаївська інфекційна лікарня та її головний лікар Світлана Федорова неодноразово опинялися в епіцентрі уваги. Так, у листопаді родичі пацієнтів через брак кисню напали на персонал лікарні, а саму установу перевіряла комісія МОЗ. Це викликало відверту та нецензурну реакцію її головного лікаря, що потрапила на відео.

У результаті все це переросло у протистояння, яке паралізувало роботу медустанови, а також скандал, під час якого Федорова звинуватила обласних чиновників від медицини у відкатах.

Звільнити не можна – колектив проти

Зрештою, 21 грудня Світлану Федорову 42 голосами "за" депутатів Миколаївської облради було звільнено, що сама вже екскерівник назвала політичною розправою. Справжньою причиною вона називає розкриття нею реальної ситуації у лікарні із киснем.

Проте на цьому історія не закінчилася, спочатку був мітинг персоналу лікарні на підтримку директора, потім звернення колективу до президента із проханням залишити Світлану Федорову головним лікарем.

4 січня у лікарні мало відбутися представлення нового головного лікаря медустанови Ярослави Студзинської.

Новий головлікар Ярослава Студзинська

Як стверджувала на своїй сторінці у Facebook Світлана Федорова, новий головлікар прийшла у супроводі поліцейських, а також з жінкою, яка назвалася адвокатом нового керівника.

Втім, вступити на посаду новий головлікар тоді так і не змогла, відділ кадрів не зробив наказу про випуск на роботу.

У відповідь Ярослава Студзинська випустила відеозвернення, в якому спробувала заспокоїти колектив, та звинуватила свою опонентку у брехні.

Студзинська обіцяє, що для пересічних працівників лікарні нічого не зміниться.

Спроба №2

У середу, 5 січня, протистояння продовжилося – як стверджує у прямому ефірі Світлана Федорова, до лікарні разом із Ярославою Студзинською прибули деякі люди, які намагалися увірватися в бухгалтерію та винести комп’ютери. Це посилюється тим, що рахунки установи намагаються заблокувати, а в середу колективу мали виплатити аванс.

"Представник поліції, який давав команду бити медиків, каже, що він не пустить пресу до кабінету головного лікаря. Тобто в будівлю обласної власності, де я присутня як обласний депутат. Поліція перешкоджає роботі ЗМІ", — описує Світлана Федорова, що відбувається в приміщенні лікарні.

Однією з основних причин свого звільнення сама Федорова вважає її небажання брати участь у розкраданні коштів із бюджету охорони здоров’я.

"Звичайні маски, яким ціна від 90 копійок до гривні Облздрав через базу закуповує по 10 грн 66 коп. У накладній через кому "обзиває" респіраторами. Як думаєте, який відсоток відкату і кому в кишеню впав? Правильно. Відкат близько 90%. Закуплено Як ви думаєте, навіщо? Тому що, якби дали грошима, то така зараза як Федорова, не закуповувала б по 10 грн і не несла б відкати!.. Вона б, погань така, знову б зарплати якимось то там санітаркам платила. А бідна "зелена" влада залишалася б без відкату. Тому Федорову треба звільнити. Іншим гавкати не повадно буде! І далі творимо беззаконня!", — пояснює сама ексголовлікар у соцмережі.

Крім цих дій, Світлана Федорова заперечує своє звільнення у суді. Її адвокат Володимир Тимошин на своїй сторінці у Facebook розмістив скріншоти рішення обласної ради №36 від 31 березня 2021 року.

За словами адвоката, скріншоти доводили підробку влади, яка за 2 години на сайті облради підмінила рішення, внісши пункт, що скасовує склад конкурсної комісії при проведенні відбору на призначення керівників закладів охорони здоров’я.

Не обійшлося без політики

Присутня у конфлікті також і політична складова — Світлана Федорова є депутатом обласної ради від партії "Наш край", щоправда, 21 грудня її також виключили з фракції. Втім, ще 2 грудня вона власноруч подала відповідну заяву.

Денне протистояння закінчилося на користь звільненої Світлани Федорової, яка залишилася у приміщенні лікарні разом із черговою зміною та у супроводі поліції, яка за її словами настроєна до медиків негативно, не обійшлося без побиття медиків.

Світлана Федорова підбиває підсумки непростого дня

Раніше був звільнений відомий лікар-інфекціоніст Євгеній Дубровський, який неодноразово виступав з критикою системи сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Лікар працював у Київській клінічній лікарні №4