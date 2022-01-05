Отказалась давать откат? Увольнение главврача Николаевской больницы обернулось громким скандалом - все детали и версии

Второй день подряд Светлана Федорова пытается вернуть кресло, утверждая в неправомерности решения властей

Николаевская инфекционная больница и ее главный врач Светлана Федорова не раз оказывались в эпицентре внимания. Так, в ноябре родственники пациентов из-за нехватки кислорода напали на персонал больницы, а само медучреждение проверяла комиссия Минздрава. Это вызвало откровенную и нецензурную реакцию ее главврача, попавшую на видео.

В итоге все это переросло в противостояние, парализовавшее работу медучреждения, а также скандал, в ходе которого Федорова обвинила областных чиновников от медицины в откатах.

Уволить нельзя – коллектив против

В конце концов, 21 декабря Светлана Федорова 42 голосами "за" депутатов Николаевского облсовета была уволена, что сама уже экс-руководитель назвала политической расправой. Настоящей причиной она называет раскрытие ею реальной ситуации в больнице с кислородом.

Однако на этом история не закончилась, сперва был митинг персонала больницы в поддержку директора, затем обращение коллектива к президенту с просьбой оставить Светлану Федорову главным врачом.

4 января в больнице должно было состояться представление нового главврача медучреждения Ярославы Студзинской.

Новый главврач Ярослава Студзинская

Как утверждала на своей странице в Facebook Светлана Федорова, новый главврач пришла в сопровождении полицейских, а также с женщиной, представившейся адвокатом нового руководителя.

Впрочем, вступить в должность новый главврач тогда так и не смогла, отдел кадров не сделал приказ о выпуске на работу.

В ответ Ярослава Студзинская выпустила видеообращение, в котором попыталась успокоить коллектив, и обвинила свою оппонентку во лжи.

Студзинская обещает, что для рядовых сотрудников больницы ничего не изменится.

Попытка №2

В среду, 5 января, противостояние продолжилось – как утверждает в прямом эфире Светлана Федорова, в больницу вместе в Ярославой Студзинской прибыли некие люди, которые пытались ворваться в бухгалтерию и вынести компьютеры. Это усугубляется тем, что счета учреждения пытаются заблокировать, а в среду коллективу как раз должны были выплатить аванс.

"Представитель полиции, который давал команду бить медиков, говорит что он не пустит прессу в кабинет главного врача. То есть в здание областной собственности, где присутствую я как областной депутат. Полиция препятствует работе СМИ", — описывает Светлана Федорова происходящее в помещении больницы.

Одной из основных причин своего увольнения сама Федорова считает ее нежелание участвовать в хищении средств из бюджета здравоохранения.

"Обычные маски, которым цена от 90 копеек до гривны Облздрав через базу закупает по 10 грн 66 коп. В накладной через запятую "обзывает" респираторами. Как думаете, какой процент отката и кому в карман упал? Правильно. Откат около 90%. Закуплено на всю область!!!! Как вы думаете, зачем? Потому что, если б дали деньгами, то такая зараза как Федорова, не закупала б по 10 грн и не несла бы откаты! Она бы, дрянь такая, снова бы зарплаты каким-то там санитаркам платила. А бедные "зеленые" власти оставались бы без отката. Поэтому Федорову нужно уволить. Другим гавкать не повадно будет! И дальше творим беззаконие!", — объясняет сама экс-главврач в соцсети.

Помимо этих действий, Светлана Федорова оспаривает свое увольнение в суде. Ее адвокат Владимир Тимошин на своей странице в Facebook разместил скриншоты решения областного совета №36 от 31 марта 2021 года.

По словам адвоката, скриншоты доказывали подлог властей, которые за 2 часа на сайте облсовета подменили решение, внеся пункт отменяющий состав конкурсной комиссии при проведении отбора на назначение руководителей учреждений здравоохранения.

Не обошлось без политики

Присутствует в конфликте также и политическая составляющая — Светлана Федорова является депутатом областного совета от партии "Наш край", правда 21 декабря ее также исключили из фракции. Впрочем, еще 2 декабря она собственноручно подала соответствующее заявление.

Дневное противостояние закончилось в пользу уволенной Светланы Федоровой, оставшейся в помещении больницы вместе с дежурной сменой и в сопровождении полиции, которая по ее словам натсроена к медикам негативно, не обошлось без избиений медиков.

Светлана Федорова подводит итоги непростого дня

Ранее был уволен известный врач-инфекционист Евгений Дубровский неоднократно выступавший с критикой системы сертификатов вакцинации от коронавируса. Врач работал в Киевской клинической больнице № 4