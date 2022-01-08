На Закарпатье 36-летняя женщина пыталась отдать копам новорожденного внука
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Полиция разыскивает отца ребенка.
В Закарпатской области женщина обратилась к полицейским с сообщением о том, что неизвестные подбросили ей ребенка, но когда правоохранители прибыли на место, то быстро обнаружили несостыковки в ее истории.
Об этом информирует пресс-служба местной полиции.
Отмечается, что происшествие произошло 7 января в Хустском районе. 36-летняя женщина заявила, что обнаружила под дверью брошенного младенца и попыталась передать его представителям власти. Однако при осмотре младенца оказалось, что с ним все в порядке и его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Это вызвало подозрения у полицейских и они напомнили женщине об ответственности за предоставление недостоверных показаний.
После этого она призналась, что ребенка родила ее 16-летняя дочь, а всю историю она придумала, чтобы не вызвать осуждения односельчан.
Юную маму и ребенка забрали врачи в Иршавскую районную больницу, а правоохранители теперь пытаются установить личность отца.
К слову, за половой контакт с несовершеннолетней девочкой ему грозит наказание по ч.1 ст.155, которая предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Как сообщалось ранее, 6 января в Харькове нашли тело новорожденного младенца в пакете. Его матерью оказалась 22-летняя студентка-иностранка, которая заверяла, что ребенок родился мертвым.
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