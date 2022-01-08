На Закарпатье 36-летняя женщина пыталась отдать копам новорожденного внука

Полиция разыскивает отца ребенка.

В Закарпатской области женщина обратилась к полицейским с сообщением о том, что неизвестные подбросили ей ребенка, но когда правоохранители прибыли на место, то быстро обнаружили несостыковки в ее истории.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что происшествие произошло 7 января в Хустском районе. 36-летняя женщина заявила, что обнаружила под дверью брошенного младенца и попыталась передать его представителям власти. Однако при осмотре младенца оказалось, что с ним все в порядке и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Это вызвало подозрения у полицейских и они напомнили женщине об ответственности за предоставление недостоверных показаний.

После этого она призналась, что ребенка родила ее 16-летняя дочь, а всю историю она придумала, чтобы не вызвать осуждения односельчан.

Юную маму и ребенка забрали врачи в Иршавскую районную больницу, а правоохранители теперь пытаются установить личность отца.

К слову, за половой контакт с несовершеннолетней девочкой ему грозит наказание по ч.1 ст.155, которая предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ребенка осмотрели врачи, ему ничего не угрожает

Как сообщалось ранее, 6 января в Харькове нашли тело новорожденного младенца в пакете. Его матерью оказалась 22-летняя студентка-иностранка, которая заверяла, что ребенок родился мертвым.