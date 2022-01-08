На Закарпатті 36-річна жінка намагалася віддати копам новонародженого онука

Поліція шукає батька дитини.

У Закарпатській області жінка звернулася до поліцейських із повідомленням про те, що невідомі підкинули їй дитину, але коли правоохоронці прибули на місце, то швидко виявили нестикування в її історії.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Зазначається, що подія сталася 7 січня у Хустському районі. 36-річна жінка заявила, що виявила під дверима покинуте немовля і спробувала передати його представникам влади. Однак при огляді немовляти виявилося, що з ним все гаразд і його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Це викликало підозри у поліцейських, і вони нагадали жінці про відповідальність за надання неправдивих показань.

Після цього вона зізналася, що дитину народила її 16-річна дочка, а всю історію вона вигадала, щоб не викликати засудження односельців.

Юну маму та дитину забрали лікарі до Іршавської районної лікарні, а правоохоронці тепер намагаються встановити особу батька.

До речі, за статевий контакт із неповнолітньою дівчинкою йому загрожує покарання за ч.1 ст.155, яка передбачає обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Дитину оглянули лікарі, їй нічого не загрожує

Як повідомлялося раніше, 6 січня у Харкові знайшли тіло новонародженого немовля у пакеті. Його матір’ю виявилася 22-річна студентка-іноземка, яка запевняла, що дитина народилася мертвою.