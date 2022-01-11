Невзоров высмеял поставки колбасы "из "ДНР" в Россию: "обнаруженные зубы, часы и кольца надо будет вернуть"

Пост собрал более 3 тысяч лайков за первый час

Российский журналист и публицист Александр Невзоров саркастически прокомментировал решение о поставках колбасных изделий из оккупированной части Донбасса в Россию.

Свое мнение он высказал в соцсети "Инстаграм".

Он предположил, что колбасу будут делать из "распятых мальчиков" вспомнив один из фейков, который запускали против Украины. Также он написал, что "при обнаружении в колбасе часов, зубов, колец и сережек их необходимо будет вернуть в главный офис "Русской весны" в Донецке".

Screenshot поста Невзорова

В комментариях к посту пользователи сочли, что шутка Невзорова была слишком жесткой, хотя некоторые из них продолжили развивать тему.

Вспомнили и про Казахстан, где происходили кровавые протесты (елбасы — титул, используемый для описания первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, — ред).

Также пользователей удивило то, что в ОРДЛО смогли развить животноводство.

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