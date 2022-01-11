Невзоров висміяв постачання ковбаси "з "ДНР" в Росію: "виявлені зуби, годинники та кільця треба буде повернути"

Піст зібрав понад 3 тисячі лайків за першу годину

Російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров саркастично прокоментував рішення про постачання ковбасних виробів із окупованої частини Донбасу до Росії.

Свою думку він висловив у соцмережі "Інстаграм".

Він припустив, що ковбасу робитимуть із "розіп’ятих хлопчиків" згадавши один із фейків, який запускали проти України. Також він написав, що "при виявленні в ковбасі годинників, зубів, кілець та сережок їх необхідно буде повернути до головного офісу "Руської весни" у Донецьку ".

Screenshot допису Невзорова

У коментарях до посту користувачі писали, що жарт Невзорова був занадто жорстким, хоча деякі з них продовжили розвивати тему.

Згадали і про Казахстан, де відбувалися криваві протести (елбаси — титул, який використовується для опису першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, — ред.).

Також користувачів здивувало те, що в ОРДЛО змогли розвинути тваринництво.

Раніше "Телеграф" писав про реп від українського виконавця з Яготина про повернення Петра Порошенка. Автор поетично описав повернення експрезидента та розкритикував Володимира Зеленського.