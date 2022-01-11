"Не страшна зима з її снігами – скоро Порошенко буде з нами": у мережі з’явився "потужний" реп про повернення ПОП в Україну

Українець з Яготина присвятив Порошенку цілу пісню з поетичними рядками та критикою Зеленського

У мережу виклали незвичайний реп, присвячений поверненню до Києва п’ятого президента України Петра Порошенка. І хоч політик відлетів за кордон ще у грудні минулого року після того, як йому спробували вручити повістку на допит у справі про постачання вугілля, співак Володимир Завгородній переконаний, що вже 17 січня Порошенко повернеться.

Свій політичний реп виконавець із Яготина 11 січня виклав на каналі у YouTube.

Українець на відео читає у мікрофон такі рядки:

"Я принёс благую весть: скоро

Порошенко будет здесь снова!

Не страшна зима с её морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами!"

Очевидно, що репер є шанувальником ПОП, про що свідчать фрази "Там, де Порошенко – там піднімається економіка", "Але як тільки Порох повернеться, налагодиться все в мить" та багато інших.

Не позбавлений цей реп і поетичності:

"Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы

Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы,

Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,

Депутаты выбрасывают мандат и снова берутся за фотоаппарат

Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вослед,

Зеленский останавливает кортеж и садится на велосипед…"

Реп про Порошенка

Про самого Володимира Завгороднього відомо небагато: інформацію про себе – місце роботи, освіту та інші речі – він не вказав.

Зрозуміло лише те, що він не симпатизує нинішньому президентові України Володимиру Зеленському, про що Завгородній написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Володимир Завгородній

На каналі в YouTube він має менше 500 фолловерів, проте десятки відео з критикою влади та інший реп, у якому фігурує Петро Порошенко.

У репера поки що менше 500 передплатників

Сторінка Завгороднього на відеохостингу

Реп про Порошенка та котів

Нагадаємо, що раніше у новорічній передачі "Квартал" порівняв депутатів партії Порошенка зі свинями.