"Не страшна зима з її снігами – скоро Порошенко буде з нами": у мережі з’явився "потужний" реп про повернення ПОП в Україну
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Українець з Яготина присвятив Порошенку цілу пісню з поетичними рядками та критикою Зеленського
У мережу виклали незвичайний реп, присвячений поверненню до Києва п’ятого президента України Петра Порошенка. І хоч політик відлетів за кордон ще у грудні минулого року після того, як йому спробували вручити повістку на допит у справі про постачання вугілля, співак Володимир Завгородній переконаний, що вже 17 січня Порошенко повернеться.
Свій політичний реп виконавець із Яготина 11 січня виклав на каналі у YouTube.
Українець на відео читає у мікрофон такі рядки:
"Я принёс благую весть: скоро
Порошенко будет здесь снова!
Не страшна зима с её морозами и снегами,
Если Порошенко снова будет с нами!"
Очевидно, що репер є шанувальником ПОП, про що свідчать фрази "Там, де Порошенко – там піднімається економіка", "Але як тільки Порох повернеться, налагодиться все в мить" та багато інших.
Не позбавлений цей реп і поетичності:
"Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы
Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы,
Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,
Депутаты выбрасывают мандат и снова берутся за фотоаппарат
Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вослед,
Зеленский останавливает кортеж и садится на велосипед…"
Про самого Володимира Завгороднього відомо небагато: інформацію про себе – місце роботи, освіту та інші речі – він не вказав.
Зрозуміло лише те, що він не симпатизує нинішньому президентові України Володимиру Зеленському, про що Завгородній написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
На каналі в YouTube він має менше 500 фолловерів, проте десятки відео з критикою влади та інший реп, у якому фігурує Петро Порошенко.
Нагадаємо, що раніше у новорічній передачі "Квартал" порівняв депутатів партії Порошенка зі свинями.
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