"Не страшна зима с ее снегами - скоро Порошенко будет с нами": в сети появился "мощный" рэп о возвращении ПАП в Украину
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Украинец из Яготина посвятил Порошенко целую песню с поэтичными строками и критикой Зеленского
В сеть выложили необычный рэп, посвященный возвращению в Киев пятого президента Украины Петра Порошенко. И хоть политик улетел за границу еще в декабре прошлого года после того, когда ему попытались вручить повестку на допрос по делу о поставках угля, певец Владимир Завгородний убежден: уже 17 января Порошенко вернется.
Свой политический рэп исполнитель из Яготина 11 января выложил на канале в YouTube.
Украинец на видео читает в микрофон такие строки:
"Я принёс благую весть: скоро
Порошенко будет здесь снова!
Не страшна зима с её морозами и снегами,
Если Порошенко снова будет с нами!"
Очевидно, что рэпер является поклонником ПАП, о чем свидетельствуют фразы "Там, где Порошенко — там поднимается экономика", "Но как только Порох вернётся, наладится всё в момент" и многие другие.
Не лишен этот рэп и поэтичности:
"Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы
Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы,
Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,
Депутаты выбрасывают мандат и снова берутся за фотоаппарат
Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вослед,
Зеленский останавливает кортеж и садится на велосипед…"
О самом Владимире Завгороднем известно немного: информацию о себе — место работы, образование и другие вещи — он не указал.
Понятно лишь то, что он не симпатизирует нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, о чем Завгородний написал на своей странице в "Фейсбуке".
На канале в YouTube у него менее 500 подписчиков, однако десятки видео с критикой власти и другой рэп, в котором фигурирует Петр Порошенко.
Напомним, что ранее в новогодней передаче "Квартал" сравнил депутатов партии Порошенко со свиньями.
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