"Не страшна зима с ее снегами - скоро Порошенко будет с нами": в сети появился "мощный" рэп о возвращении ПАП в Украину

Украинец из Яготина посвятил Порошенко целую песню с поэтичными строками и критикой Зеленского

В сеть выложили необычный рэп, посвященный возвращению в Киев пятого президента Украины Петра Порошенко. И хоть политик улетел за границу еще в декабре прошлого года после того, когда ему попытались вручить повестку на допрос по делу о поставках угля, певец Владимир Завгородний убежден: уже 17 января Порошенко вернется.

Свой политический рэп исполнитель из Яготина 11 января выложил на канале в YouTube.

Украинец на видео читает в микрофон такие строки:

"Я принёс благую весть: скоро

Порошенко будет здесь снова!

Не страшна зима с её морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами!"

Очевидно, что рэпер является поклонником ПАП, о чем свидетельствуют фразы "Там, где Порошенко — там поднимается экономика", "Но как только Порох вернётся, наладится всё в момент" и многие другие.

Не лишен этот рэп и поэтичности:

"Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы

Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы,

Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,

Депутаты выбрасывают мандат и снова берутся за фотоаппарат

Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вослед,

Зеленский останавливает кортеж и садится на велосипед…"

Рэп о Порошенко

О самом Владимире Завгороднем известно немного: информацию о себе — место работы, образование и другие вещи — он не указал.

Понятно лишь то, что он не симпатизирует нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, о чем Завгородний написал на своей странице в "Фейсбуке".

Владимир Завгородний

На канале в YouTube у него менее 500 подписчиков, однако десятки видео с критикой власти и другой рэп, в котором фигурирует Петр Порошенко.

У рэпера пока менее 500 подписчиков

Страница Завгороднего на видеохостинге

Рэп о Порошенко и котах

Напомним, что ранее в новогодней передаче "Квартал" сравнил депутатов партии Порошенко со свиньями.