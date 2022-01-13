Укр

В Донецке юноша пырнул ножницами в живот случайному прохожему: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Злоумышленник не смог объяснить свои мотивы
Злоумышленник не смог объяснить свои мотивы

В центре Донецка пьяный парень пырнул ножницами обидчика.

В самом центре оккупированного Донецка ссора двух нетрезвых компаний привела к тому, что один мужчина получил удар ножницами в живот.

Об этом информирует местный телеграм-канал "ЧП Донецк".

Отмечается, что 18-летний злоумышленник в компании друзей направлялся на площадь Ленина, однако по пути они повстречались с другой группой молодых людей. Между ними возник конфликт, который закончился тем, что парень ударил одного из оппонентов ножницами.

Его уже задержали, но объяснить мотивы своих поступков он не смог. Известно, что в момент совершения преступления он был пьян.

Теперь ему светит крупный тюремный срок, ведь санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Интересна также реакция местных жителей на случившееся. Некоторые отметили, что ношение при себе ножа для самозащиты может быть расценено, как владение холодным оружием, в то время как ножницы к таковому не относятся. Другие же заметили, что в былые времена ножницы с собой носили автомобильные воры, а третьи и вовсе отметили, что это происходит потому, что молодежи нечем заняться.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье трое суток искали исчезнувшую 36-летнюю женщину. Ее затем обнаружили мертвой на чердаке собственного дома.

Полиция подозревает в содеянном ее любовника, который мог пойти на такой шаг после того, как женщина начала шантажировать его тем, что расскажет правду об их отношениях его жене.

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