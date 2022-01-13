У Донецьку юнак ударив ножицями у живіт випадковому перехожому: подробиці

У центрі Донецька п’яний хлопець ткнув ножицями кривдника.

У центрі окупованого Донецька сварка двох нетверезих компаній призвела до того, що один чоловік отримав удар ножицями в живіт.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "НП Донецьк".

Зазначається, що 18-річний зловмисник у компанії друзів прямував на площу Леніна, проте на шляху вони зустрілися з іншою групою молодих людей. Між ними виник конфлікт, який закінчився тим, що хлопець ударив одного з опонентів ножицями.

Його вже затримали, але пояснити мотиви своїх вчинків не зміг. Відомо, що у момент скоєння злочину він був п’яний.

Тепер йому світить тюремний термін, адже санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Про стан постраждалого не повідомляється.

Цікавою є також реакція місцевих жителів на те, що трапилося. Деякі відзначили, що носіння при собі ножа для самозахисту може бути розцінене як володіння холодною зброєю, тоді як ножиці до такого не відносяться. Інші ж указали, що в колишні часи ножиці з собою носили автомобільні злодії, а треті взагалі відзначили, що це відбувається тому, що молоді нічим зайнятися.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті три доби шукали зниклу 36-річну жінку. Її потім виявили мертвою на горищі власного будинку.

Поліція підозрює у скоєному її коханця, який міг піти на такий крок після того, як жінка почала шантажувати його тим, що розповість правду про їхні стосунки його дружині.