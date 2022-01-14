Под Полтавой в дом депутата бросили коктейль Молотова, начался пожар (фото)

У депутата горсовета ранее были проблемы по партийной линии.

Последний рабочий день этой недели у депутата Полтавского горсовета от ОПЗЖ Евгения Момота начался с инцидента — около половины шестого утра в его дом бросили бутылку с зажигательной смесью. Люди — не пострадали.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Огнем повреждена часть внутреннего убранства помещения, включая мебель. Дом находится в Полтавском районе в селе Петровка.

Село на карте

Чтобы потушить огонь, который вызвала горючая жидкость из бутылки, понадобилось несколько минут.

Евгения Момота ранее исключили из рядов ОПЗЖ, рассматривался вопрос об отзыве его депутатского мандата. Причиной называли нарушения партийной дисциплины, использование партии для решения личных вопросов и саботаж.

"Телеграф" ранее сообщал о подобном инциденте с замом главы Офиса президента Игорем Жовквой. В его дом также бросили бутылку с зажигательной смесью — нападавшего задержали. Такую "подработку" он нашел по объявлению в интернете.

"Коктейль Молотова" также использовали при атаке на консульство России во Львове.