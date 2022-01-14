Під Полтавою у будинок депутата кинули коктейль Молотова, почалася пожежа (фото)

У депутата міськради раніше були проблеми по партійній лінії.

Останній робочий день цього тижня у депутата Полтавської міськради від ОПЗЖ Євгена Момота розпочався з інциденту — близько пів на шосту ранку до його будинку кинули пляшку із запалювальною сумішшю. Люди – не постраждали.

Про це повідомляє "Обозрєватель".

Вогнем пошкоджено частину внутрішнього оздоблення приміщення, включаючи меблі. Будинок знаходиться у Полтавському районі у селі Петрівка.

Село на карті

Щоб загасити вогонь, який спричинила горюча рідина з пляшки, знадобилося кілька хвилин.

Євгена Момота раніше виключили з лав ОПЗЖ, розглядалося питання про відкликання його депутатського мандату. Причиною називали порушення партійної дисципліни, використання партії для розв'язання особистих питань та саботаж.

"Телеграф" раніше повідомляв про подібний інцидент із заступником голови Офісу президента Ігорем Жовквою. У його будинок також кинули пляшку із запалювальною сумішшю — нападника затримали. Такий "підробіток" він знайшов за оголошенням в інтернеті.

"Коктейль Молотова" також використали під час атаки на консульство Росії у Львові.