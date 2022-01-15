Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом: в суд передали дело об аварии военного самолета

Суд будет решать дальнейшую судьбу шести бывших военных чиновников

В Украине будут судить виновников авиакатастрофы самолета Ан-26Ш, в результате которой под Чугуевом трагически погибли 26 военных. Обвинительный акт уже направлен на рассмотрение.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в своем Telegram-канале, суд будет избирать наказание шестерым военным чиновникам, причастным к гибели людей в результате падения военного самолета. Среди них бывший командир Воздушных сил ВС Украины, экс-руководитель Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба, бывший командир воинской части "А4104" и два заместителя уволенного руководителя полетов.

Все вышеуказанные лица обоснованно подозреваются в грубом нарушении правил в подготовке и проведении полетов, а также в небрежном отношении к военной службе, повлекшим непоправимые последствия.

Напомним, что 25 сентября 2020 года во время проведения учебного полета над авиационным аэродромом вблизи города Чугуев Харьковской области в результате падения военного самолета Ан-26Ш погибли шесть членов экипажа и 20 курсантов.

Как сообщают в пресс-центре Государственного бюро по расследованиям, количество курсантов на самолете Ан-26Ш в тот день превысило установленные нормы, в результате чего во время выполнения летных упражнений, на подлете к посадочной полосе, самолет потерял высоту и, столкнувшись с землей, моментально вспыхнул. Все, находившиеся на борту летательного аппарата, погибли.

Дальнейшую судьбу обвиняемых будет решать суд. Бывшим военнослужащим грозит суровое наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине назвали имена девяти военнослужащих, которым инкриминируют служебную халатность и неисполнение служебных обязанностей, повлекших непоправимые последствия и трагическую гибель 176 человек во время падения украинского самолета под Тегераном.