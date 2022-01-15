Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: до суду передали справу про аварію військового літака

Суд вирішуватиме подальшу долю шести колишніх військових посадовців

В Україні судитимуть винуватців авіакатастрофи літака Ан-26Ш, в результаті якої під Чугуєвом трагічно загинули 26 військових. Обвинувальний акт вже направлено на розгляд.

Як повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у своєму Telegram-каналі, суд обиратиме покарання шістьом військовим посадовцям, які причетні до загибелі людей в результаті падіння військового літака. Серед них колишній командир Повітряних сил ЗС України, екскерівник Харківського національного університету Повітряних сил ім. І. Кожедуба, колишній командир військової частини "А4104" та два заступники звільненого керівника польотів.

Усіх вищезазначених осіб обґрунтовано підозрюють у грубому порушенні правил у підготовці та проведенні польотів, а також у недбалому ставленні до військової служби, які потягнули за собою непоправні наслідки.

Нагадаємо, що 25 вересня 2020 року під час проведення навчального польоту над авіаційним аеродромом неподалік міста Чугуїв, що в Харківській області, в результаті падіння військово літака Ан-26Ш загинуло шість членів екіпажу та 20 курсантів.

Як повідомляють у пресцентрі Державного бюро з розслідувань, кількість курсантів на літаку Ан-26Ш того дня перевищила встановлені норми, в результаті чого під час виконання льотних вправ, на підльоті до посадкової смуги, літак втратив висоту та, зіткнувшись із землею, моментально спалахнув. Усі, хто знаходився на борту літального апарату, загинули.

Подальшу долю обвинувачуваних вирішуватиме суд. Колишнім військовослужбовцям загрожує суворе покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні назвали імена дев'яти військовослужбовців, яким інкримінують службову недбалість та невиконання службових обов'язків, які потягнули за собою непоправні наслідки та трагічну загибель 176 людей під час падіння українського літака під Тегераном.