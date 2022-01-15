Группа туристов попала в беду во время подъема на Говерлу: выжили не все

Спасатели ранее предупреждали об опасных погодных условиях в районе Карпат.

Во время подъема на Говерлу группа из троих туристов попала в сложную ситуацию. Один из них погиб, еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о происшествии, которое произошло в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, поступило в 11:15.

По состоянию на 13:30 спасатели были заняты эвакуацией одного из пострадавших, который получил травму ноги. Еще к одному пытаются добраться спасатели.

Обстоятельства гибели третьего туриста будут устанавливать сотрудники Нацполиции.

Для проведения операции спасатели задействовали пять единиц техники и 28 человек личного состава.

Как сообщалось ранее, в Украину 14 января на смену сильным морозам пришло резкое потепление, которое принесло с собой штормовые ветра и сильные осадки. В связи с этим спасатели предупреждали, что в районе Карпат ожидается ухудшение снеголавинной ситуации.

В целом капризы погоды натворили немало бед в Украине, повалив множество деревьев, столбов и светофоров, что стало причиной многочисленных аварий.

Например, в Киеве огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили, в одном из которых находились два человека. В итоге один из них умер, а второй доставлен в больницу в критическом состоянии.