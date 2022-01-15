Група туристів потрапила в халепу під час підйому на Говерлу: вижили не всі

Рятувальники раніше попереджали про небезпечні погодні умови у районі Карпат.

Під час підйому на Говерлу група з трьох туристів потрапила до складної ситуації. Один із них загинув, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про подію, що сталася у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, надійшло об 11.15.

Станом на 13.30 рятувальники були зайняті евакуацією одного з постраждалих, який отримав травму ноги. Ще одного намагаються дістатися рятувальники.

Обставини загибелі третього туриста встановлюватимуть співробітники Нацполіції.

Для проведення операції рятувальники пустили в дію п’ять одиниць техніки та 28 осіб особового складу.

Як повідомлялося раніше, в Україну 14 січня на зміну сильним морозам прийшло різке потепління, яке принесло з собою штормові вітри та сильні опади. У зв’язку з цим рятувальники попереджали, що у районі Карпат очікується погіршення сніголавинної ситуації.

Загалом капризи погоди наробили чимало бід в Україні, поваливши безліч дерев, стовпів та світлофорів, що спричинило численні аварії.

Наприклад, у Києві величезне дерево впало на припарковані автомобілі, в одному з яких перебували двоє людей. У результаті один із них помер, а другий доставлений до лікарні у критичному стані.