Молодым-то тяжело взбираться: гибель 57-летней туристки в Карпатах потрясла украинцев

В сети пишут, что семья была спортивной и вела активный образ жизни.

Восхождение на Говерлу фатально закончилось для семьи из Одесской области. Во время подъема на гору погибла 57-летняя женщина, а еще двое человек получили травмы.

Как сообщает полиция региона, трагедия случилась 15 января на территории Ворохтянской территориальной общины.

По информации правоохранителей, три человека во время восхождения на Говерлу по синему маршруту внезапно сдвинулись в обрыв. Вследствие ЧП на месте погибла 57-летняя женщина, в то время как 34-летний мужчина получил травму ноги. А 32-летняя женщина смогла позвонить спасателям и сообщить о случившемся.

Также сообщается, что погибшая женщина и два пострадавших человека являются жителями Одесской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 с отметкой "несчастный случай".

В соцсетях по этому поводу пишут, что пострадавшие — жители города Южный в Одесской области. Из некоторых комментариев стало известно, что таким образом мать с сыном решили отпраздновать ее день рождения, поскольку семья была очень спортивной и увлекалась походами.

При этом пользователи сети не разделили их увлечений и обвинили погибшую женщину в беспечности, отметив, что на тех маршрутах нелегко даже 20-летним в теплое время года, и решение 57-летней женщины идти на Говерлу зимой было очень рискованным.

Ранее "Телеграф" сообщал, о трагической гибели 38-летней жительницы Херсона Яны Судаковой, которая умерла во время новогоднего корпоратива. Женщина вышла подышать воздухом на улицу, но к коллегам больше не вернулась.