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Навіть молодим важко підійматися: загибель 57-річної туристки в Карпатах приголомшила українців

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Тіло загиблої з Говерли знімали рятувальники Новина оновлена 16 січня 2022, 10:18
Тіло загиблої з Говерли знімали рятувальники

У мережі пишуть, що сім’я була спортивною та вела активний спосіб життя.

Сходження на Говерлу фатально закінчилося для сім’ї з Одеської області. Під час підйому на гору загинула 57-річна жінка, а ще двоє людей зазнали травм.

Як повідомляє поліція регіону, трагедія сталася 15 січня на території Ворохтянської територіальної громади.

За інформацією правоохоронців, троє людей під час сходження на Говерлу за синім маршрутом раптово звалилися в обрив. Внаслідок НП на місці загинула 57-річна жінка, тоді як 34-річний чоловік отримав травму ноги. А 32-річна жінка змогла зателефонувати рятувальникам та повідомити про те, що сталося.

Також повідомляється, що загибла жінка та двоє постраждалих є жителями Одеської області. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 з позначкою "нещасний випадок".

У соцмережах із цього приводу пишуть, що постраждалі — жителі міста Южне на Одещині. З деяких коментарів стало відомо, що таким чином мати із сином вирішили відсвяткувати її день народження, оскільки сім’я була дуже спортивною та захоплювалася походами.

При цьому користувачі мережі не розділили їх захоплень і звинуватили загиблу жінку в безтурботності, зазначивши, що на тих маршрутах нелегко навіть 20-річним у теплу пору року, і рішення 57-річної жінки йти на Говерлу взимку було дуже ризикованим.

Раніше "Телеграф" повідомляв про трагічну загибель 38-річної жительки Херсона Яни Судакової, яка померла під час новорічного корпоративу. Жінка вийшла подихати повітрям надвір, але до колег більше не повернулася.

Теги:
#Поліція #Карпати #Трагедія #Смерть #Говерла
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