Была стоматологом и любила спорт: что известно о 57-летней женщине, погибшей в Карпатах (фото)

Женщина ударилась головой об дерево и умерла на месте до приезда спасателей.

Трагическое восхождение на Говерлу, повлекшее гибель 57-летней жительницы Южного (Одесская область), потрясло украинцев. Как выяснилось, 15 января в Карпатах погибла известная в городе врач-стоматолог Елена Стодола. Женщина вместе с сыном и его невестой поднимались на гору в день ее рождения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что в субботу, 15 января, в день 57-летия Елена Стодола вместе с сыном и его невестой решили подняться на Говерлу. Погода в тот день была не самой удачной и семья из троих человек из-за льда и ветра не смогла дойти до вершины 800 метров, потому приняла решение спускаться обратно.

Во время спуска и произошло ЧП. Все трое человек поскользнулись и их начало уносить с горы.

Как рассказала потерпевшая девушка, которой удалось выжить при падении, они летели прямо в деревья и если в ее случае это помогло, то для 57-летней матери ее жениха деревья стали фатальными.

"Подниматься легко, а спускаться уже по льду. Я поскользнулась. Метров 200 летела. Головой билась все время. Были елки. Я смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти елки, потому что там очень высокий обрыв, я бы точную сломала спину", — вспоминает потерпевшая туристка Виктория.

В полиции предполагают, что для 57-летней Елены Стодолы именно деревья стали роковыми и стоили жизни. По предварительной информации, женщина влетела головой в дерево и погибла мгновенно от полученной травмы.

Добавим, что сын погибшей женщины во время происшествия получил травмы ног, но выжил.

Стоит отметить, что в социальной сети Facebook знакомые семьи начали сбор средств для того, чтобы перевести тело погибшей женщины в город Южный (Одесская область), где вся семья проживала. Также появились фотографии женщины, ее сына с невестой во время восхождения на Говерлу.

Елена Стодола вместе с сыном Анатолием во время восхождения на Говерлу

Девушке по имени Виктория во время ЧП удалось выжить и вызвать спасателей

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине на этих выходных резко сменилась — после морозов пришла оттепель, которая ухудшила снеголавинную ситуацию в Карпатах, а в остальных регионах натворила немало беды. В областях падало множество деревьев, столбов и светофоров, что стало причиной многочисленных аварий.