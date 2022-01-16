Була стоматологом і любила спорт: що відомо про 57-річну жінку, яка загинула в Карпатах (фото)

Жінка вдарилася головою об дерево та померла на місці до приїзду рятувальників.

Трагічне сходження на Говерлу, що спричинило загибель 57-річної мешканки Южного (Одеська область), потрясло українців. Як з’ясувалося, 15 січня у Карпатах загинула відома у місті лікар-стоматолог Олена Стодола. Жінка разом із сином та його нареченою підіймалися на гору в день її народження.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Повідомляється, що у суботу, 15 січня, у день 57-річчя Олена Стодола разом із сином та його нареченою вирішили піднятися на Говерлу. Погода в той день була не найкращою і сім’я з трьох людей через лід та вітер не змогла дійти до вершини 800 метрів, тому вирішила спускатися назад.

Під час спуску й сталася НП. Усі троє людей послизнулися і почали падати з гори.

Як розповіла потерпіла дівчина, якій вдалося вижити під час падіння, вони летіли прямо в дерева і якщо в її випадку це допомогло, то для 57-річної матері її нареченого дерева стали фатальними.

"Підійматися легко, а спускатися вже по льоду. Я посковзнулася. Метрів 200 летіла. Головою билася весь час. Були ялинки. Я змогла ноги виставити вперед. Якби не ці ялинки, бо там дуже високе урвище, я б точно зламала спину", — згадує потерпіла туристка Вікторія.

У поліції припускають, що для 57-річної Олени Стодоли саме дерева стали фатальними та коштували життя. За попередньою інформацією, жінка влетіла головою в дерево та загинула миттєво від отриманої травми.

Додамо, що син загиблої жінки під час події отримав травму ноги, але вижив.

Варто зазначити, що у соціальній мережі Facebook знайомі сім’ї розпочали збір коштів для того, щоб перевести тіло загиблої жінки до міста Южне (Одеська область), де вся сім’я проживала. Також з’явилися фотографії жінки, її сина із нареченою під час сходження на Говерлу.

Олена Стодола разом із сином Анатолієм під час сходження на Говерлу

Дівчині на ім’я Вікторія під час НП вдалося вижити та викликати рятувальників

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні цими вихідними різко змінилася — після морозів прийшла відлига, яка погіршила сніголавинну ситуацію в Карпатах, а в решті регіонів наробила чимало лиха. В областях падало безліч дерев, стовпів та світлофорів, що спричинило численні аварії.