На Донбассе задержали сразу 29 человек, среди них - подростки: подробности и фото

Столь массовое задержание стало уникальным для Украины, которую пытались лишить огромного количества угля

В Донецкой области на станции Курахово (Покровский район) рассекретили банду из 29 человек, которые воровали уголь из грузовых поездов. Причем, размер похищенного впечатляет: на складе обнаружили более тысячи мешков с твердым топливом.

Как рассказали в облуправлении полиции, взяли дельцов "на горячем" — во время разгрузки поезда, близ которого лежало 190 похищенных мешков с углем.

Похищенный уголь близ поезда

Вскоре удалось обнаружить и склад, где хранилось еще 1190 мешков весом более 60 тонн.

Тонны украинского угля на тайном складе

О подозрении в краже, совершенной в крупных размерах, уже сообщили 29 мужчинам до 40 лет. Интересно, что среди них были и несовершеннолетние: некоторым всего по 16.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Одно из самых массовых задержаний в Украине

Кража угля на Донбассе

Напомним, Владимир Демчишин, который возглавлял Министерство энергетики с 2014 по 2016 год, получил подозрение в уголовном деле за содействие террористическим группам "ЛНР" и "ДНР", поставляя уголь в Украину из оккупированных территорий.

Также напомним, что сейчас уголь в Украину везут из США.