На Донбассе задержали сразу 29 человек, среди них - подростки: подробности и фото
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Столь массовое задержание стало уникальным для Украины, которую пытались лишить огромного количества угля
В Донецкой области на станции Курахово (Покровский район) рассекретили банду из 29 человек, которые воровали уголь из грузовых поездов. Причем, размер похищенного впечатляет: на складе обнаружили более тысячи мешков с твердым топливом.
Как рассказали в облуправлении полиции, взяли дельцов "на горячем" — во время разгрузки поезда, близ которого лежало 190 похищенных мешков с углем.
Вскоре удалось обнаружить и склад, где хранилось еще 1190 мешков весом более 60 тонн.
О подозрении в краже, совершенной в крупных размерах, уже сообщили 29 мужчинам до 40 лет. Интересно, что среди них были и несовершеннолетние: некоторым всего по 16.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Напомним, Владимир Демчишин, который возглавлял Министерство энергетики с 2014 по 2016 год, получил подозрение в уголовном деле за содействие террористическим группам "ЛНР" и "ДНР", поставляя уголь в Украину из оккупированных территорий.
Также напомним, что сейчас уголь в Украину везут из США.
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