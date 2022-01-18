На Донбасі затримали одразу 29 людей, серед них – підлітки: подробиці та фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 985
Таке масове затримання стало унікальним для України, яку намагалися позбавити величезної кількості вугілля.
На Донеччині на станції Курахове (Покровський район) розсекретили банду з 29 осіб, які крали вугілля з вантажних поїздів. Причому розмір вкраденого вражає: на складі виявили понад тисячу мішків із твердим паливом.
Як розповіли в облуправлінні поліції, взяли ділків "на гарячому" — під час розвантаження поїзда, біля якого лежало 190 викрадених мішків із вугіллям.
Незабаром вдалося виявити склад, де зберігалося ще 1190 мішків вагою понад 60 тонн.
Про підозру у крадіжці, скоєній у великих розмірах, уже повідомили 29 чоловікам до 40 років. Цікаво, що серед них були й неповнолітні: деяким всього по 16.
Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення. Розслідування продовжується.
Нагадаємо, Володимир Демчишин, який очолював Міністерство енергетики з 2014 по 2016 рік, отримав підозру у кримінальній справі за сприяння терористичним групам "ЛНР" та "ДНР", постачаючи вугілля в Україну з окупованих територій.
Також нагадаємо, що зараз вугілля в Україну везуть із США.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-