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На Донбасі затримали одразу 29 людей, серед них – підлітки: подробиці та фото

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Серед 29 затриманих є хлопці, яким лише по 16 років Новина оновлена 18 січня 2022, 14:23
Серед 29 затриманих є хлопці, яким лише по 16 років

Таке масове затримання стало унікальним для України, яку намагалися позбавити величезної кількості вугілля.

На Донеччині на станції Курахове (Покровський район) розсекретили банду з 29 осіб, які крали вугілля з вантажних поїздів. Причому розмір вкраденого вражає: на складі виявили понад тисячу мішків із твердим паливом.

Як розповіли в облуправлінні поліції, взяли ділків "на гарячому" — під час розвантаження поїзда, біля якого лежало 190 викрадених мішків із вугіллям.

Викрадене вугілля біля поїзда
Викрадене вугілля біля поїзда

Незабаром вдалося виявити склад, де зберігалося ще 1190 мішків вагою понад 60 тонн.

Тони українського вугілля на таємному складі
Тони українського вугілля на таємному складі

Про підозру у крадіжці, скоєній у великих розмірах, уже повідомили 29 чоловікам до 40 років. Цікаво, що серед них були й неповнолітні: деяким всього по 16.

Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення. Розслідування продовжується.

Одне з наймасовіших затримань в Україні
Одне з наймасовіших затримань в Україні
Крадіжка вугілля на Донбасі

Нагадаємо, Володимир Демчишин, який очолював Міністерство енергетики з 2014 по 2016 рік, отримав підозру у кримінальній справі за сприяння терористичним групам "ЛНР" та "ДНР", постачаючи вугілля в Україну з окупованих територій.

Також нагадаємо, що зараз вугілля в Україну везуть із США.

Теги:
#Вугілля #Донбас #Затримання #Банда
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