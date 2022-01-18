Укр

Мать с тремя детьми погибли в пожаре под Нежином: подробности (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
202
Погибшим малышам было от четырех до пяти лет Новость обновлена 18 января 2022, 20:06
Погибшим малышам было от четырех до пяти лет

Конкретная причина возгорания пока неизвестна

Во вторник, 18 января, на территории Браницы Черниговской области случился масштабный пожар в частном домовладении. В его результате умерло четверо человек.

Подробности сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины на Черниговщине.

Известно, что дом загорелся во второй половине дня. Уже к семи вечера общими усилиями четырех пожарно-спасательных команд из разных населенных пунктов Нежинского района огонь был потушен.

Село Браница на карте
Село Браница на карте

К сожалению, при исследовании пожарища было обнаружено четыре тела. Одной из погибших оказалась 49-летняя женщина, супруга хозяина дома. Вместе с ней погибло и трое детей: девочка и мальчик 2017 г.р. и еще один малыш 2018 г.р.

Огонь оставил от дома сплошные руины
Огонь оставил от дома сплошные руины

Как информируют спасатели, огонь уничтожил крышу, а также деревянные перекрытия по всей площади дома. В целом пожар распространился на 56 квадратных метров.

Конкретную причину возгорания специалисты пока не называют. На данный момент проводится дополнительное расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о крупном пожаре на Полтавщине, который начался после столкновения микроавтобуса с газовой цистерной на АЗС. Спасатели сражались с огненной стихией половину ночи.

Также мы писали о жуткой аварии, из-за последствий которой один из водителей попавших в ДТП авто сгорел заживо.

Теги:
#Пожар #Дети #Черниговская область #Погибшие
Петр Порошенко в Печерском райсуде
Политика
Суд без приговора: посадят ли Порошенко на Крещение?
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко в Печерском райсуде
Суд без приговора: посадят ли Порошенко на Крещение?
Дата публикации
Категория
Иван Пономаренко
"Чей Крым?": во "Львове" "проверили" футболиста перед подписанием контракта
Дата публикации
Категория
Омбудсмен сообщила о вспышке COVID-19 и чесотки в СИЗО РФ, где содержатся десятки украинцев
В российском СИЗО, где содержатся десятки украинцев, произошла вспышка "короны" и чесотки
Дата публикации
Категория
Российских войск и вооружения на украинских границах становится все больше
Есть несколько вариантов: военный эксперт назвал места, где Россия может прорваться в Украину
Дата публикации
Категория
Каких изменений стоит ожидать водителям в Украине
Новые налоги и обязательный техосмотр: что ожидает украинских водителей в 2022 году