Мать с тремя детьми погибли в пожаре под Нежином: подробности (фото)

Конкретная причина возгорания пока неизвестна

Во вторник, 18 января, на территории Браницы Черниговской области случился масштабный пожар в частном домовладении. В его результате умерло четверо человек.

Подробности сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины на Черниговщине.

Известно, что дом загорелся во второй половине дня. Уже к семи вечера общими усилиями четырех пожарно-спасательных команд из разных населенных пунктов Нежинского района огонь был потушен.

Село Браница на карте

К сожалению, при исследовании пожарища было обнаружено четыре тела. Одной из погибших оказалась 49-летняя женщина, супруга хозяина дома. Вместе с ней погибло и трое детей: девочка и мальчик 2017 г.р. и еще один малыш 2018 г.р.

Огонь оставил от дома сплошные руины

Как информируют спасатели, огонь уничтожил крышу, а также деревянные перекрытия по всей площади дома. В целом пожар распространился на 56 квадратных метров.

Конкретную причину возгорания специалисты пока не называют. На данный момент проводится дополнительное расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о крупном пожаре на Полтавщине, который начался после столкновения микроавтобуса с газовой цистерной на АЗС. Спасатели сражались с огненной стихией половину ночи.

Также мы писали о жуткой аварии, из-за последствий которой один из водителей попавших в ДТП авто сгорел заживо.