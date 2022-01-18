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Мати з трьома дітьми загинули під час пожежі під Ніжином: подробиці (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Загиблим малюкам було від чотирьох до п’яти років Новина оновлена 18 січня 2022, 20:06
Загиблим малюкам було від чотирьох до п’яти років

Конкретна причина займання поки що невідома

У вівторок, 18 січня, на території Браниці Чернігівської області сталася масштабна пожежа у приватному домоволодінні. У його результаті померло четверо людей.

Подробиці повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України на Чернігівщині.

Відомо, що будинок спалахнув у другій половині дня. Вже до сьомої вечора спільними зусиллями чотирьох пожежно-рятувальних команд із різних населених пунктів Ніжинського району вогонь був загашений.

Село Браниця на карті
Село Браниця на карті

На жаль, під час дослідження згарища було виявлено чотири тіла. Однією із загиблих виявилася 49-річна жінка, дружина господаря будинку. Разом із нею загинуло і троє дітей: дівчинка та хлопчик 2017 р.н. та ще один малюк 2018 р.н.

Вогонь залишив від будинку суцільні руїни
Вогонь залишив від будинку суцільні руїни

Як інформують рятувальники, вогонь повністю знищив дах, а також дерев’яні перекриття на всій площі будинку. Загалом пожежа поширилася на 56 квадратних метрів.

Конкретної причини займання фахівці поки що не називають. Наразі проводиться додаткове розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про велику пожежу на Полтавщині, яка почалася після зіткнення мікроавтобуса з газовою цистерною на АЗС. Рятувальники намагалися перемогти вогняну стихію половину ночі.

Також ми писали про жахливу аварію, через наслідки якої один з водіїв авто, що потрапили в ДТП, згорів живцем.

Теги:
#Пожежа #Діти #Чернігівська область #Загиблі
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