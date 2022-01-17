Пожежу гасили півночі: на Полтавщині мікроавтобус врізався у цистерну з газом (фото, відео)

З вогнем боролися майже три десятки рятувальників

Ніч із 16 на 17 січня у Кременчуці Полтавської області пройшла дуже неспокійно. Тут на одній із автозаправних станцій рятувальники гасили пожежу, яка почалася після зіткнення мікроавтобуса з газовою цистерною. Ліквідувати загоряння довелося до самого ранку.

Подробиці повідомляють у прес-службі ГУ ДСНС Полтавщини.

Пожежа почалася близько 22:10. Водій мікроавтобуса неназваної марки втратив контроль над керуванням та в’їхав у цистерну з газом. За попередніми оцінками, в ємкості було близько 5 кубічних метрів пального речовини.

Внаслідок зіткнення спалахнула пожежа, яка охопила як саму цистерну, так і транспортний засіб.

Вогонь охопив невелику ділянку, проте горів із величезною силою. На ліквідацію пожежі було кинуто п’ятьох спецмашин рятувальників. Також із вогняною стихією боролося 28 членів особового складу місцевої ДСНС.

Крім безпосередньо гасіння пожежі, рятувальники також захищали сусідні ємкості з горючими речовинами і стежили, щоб вогонь не перекинувся на саму заправку.

Остаточно загасити пожежу вдалося лише до шостої ранку.

Про постраждалих і хоча б приблизну вартість збитків у пресслужбі рятувальників не повідомляють.

Нагадаємо, що це не перша гучна пожежа на Полтавщині за останні кілька днів. Раніше "Телеграф" писав про загоряння у будинку депутата Полтавської міськради Євгена Момота. У його житло кинули пляшку із горючою рідиною.