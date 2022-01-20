Держит труп ребенка в ванночке: в Винницкой области отец отказывается хоронить младенца, умершего неделю назад (видео)

Отец ребенка говорит, что бросит тело в могилу своей матери, а гроб для этого не нужен.

В Винницкой области 68-летний мужчина отказывается хоронить двухмесячную девочку, еще неделю назад умершую, захлебнувшись материнским молоком. Тело ребенка отец хранит в доме, где живет с женой и 6-летней дочерью.

Об этом в четверг, 20 января, говорится в сюжете ТСН.

Известно, что ребенок умер в селе Украинка в двухмесячном возрасте еще шесть дней назад. Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка захлебнулась грудным молоком — оно попало в легкие. До четверга, 20 января, умершего ребенка до сих пор не похоронили. Мужчина хранит его в розовой детской ванночке, накрыв деревянной доской, в собственном доме.

Тело ребенка держат в пластиковой ванночке

Сначала мужчина требовал, чтобы результаты экспертизы перевели на латинский язык и зачитали ему. Потом он вообще заявил, что гроб для новорожденного не будет покупать, а просто бросит тело ребенка в могилу своей умершей матери. Аргументация звучала следующим образом: "потому что я так, как отец, понимаю". Других объяснений мужчина не дает даже правоохранителям.

Все это время труп младенца находится в доме, где живет еще один ребенок – шестилетняя сестричка погибшей.

Позднее издание "Сегодня" сообщило еще более жуткие подробности этого инцидента. В частности, что мужчина забирал тело двухмесячной дочери из морга и вез его домой в деревню на обычной маршрутке. По возвращении домой мужчина поместил труп в детскую ванночку и накрыл досками. Тело дочери он отказывается показывать даже жене.

Правоохранителям свои действия горе-отец объясняет так: он хочет, чтобы результаты экспертизы перевели на украинский язык с латыни, на котором якобы составлен вывод, чтобы точно знать причину смерти младенца. Хотя до этого была информация, что мужчина наоборот требовал перевода экспертизы на латинский язык.

Ранее "Телеграф" сообщал, что возле харьковской многоэтажки нашли труп младенца в пакете. Выяснилось, что ребенка выбросила иностранная студентка.