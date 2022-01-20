Тримає труп дитини у ванночці: на Вінниччині батько відмовляється хоронити немовля, яке померло тиждень тому (відео)

Батько дитини каже, що вкине тіло у могилу своєї матері, а труна для цього непотрібна.

У Вінницькій області 68-річний чоловік відмовляється хоронити двомісячну дівчинку, яка ще тиждень тому померла, захлинувшись материнським молоком. Тіло дитини батько зберігає у будинку, де мешкає з дружиною та 6-річною донькою.

Про це у четвер, 20 січня, йдеться у сюжеті ТСН.

Відомо, що немовля померло у селі Українка у двомісячному віці ще шість днів тому. Судово-медична експертиза встановила, що дівчинка захлинулася грудним молоком — воно потрапило у легені. До четверга, 20 січня, померлу дитину досі не похоронили. Чоловік зберігає його у рожевій дитячій ванночці, накривши дерев’яною дошкою, у власному будинку.

Тіло дитини тримають у пластиковій ванночці

Спочатку чоловік вимагав, щоб результати експертизи переклали латинською мовою і зачитали йому. Потім він взагалі заявив, що труну для немовляти не купуватиме, а просто вкине тіло дитини у могилу своєї померлої матері. Аргументація звучала наступним чином: "тому що я так, як батько, розумію". Інших пояснень чоловік не надає навіть правоохоронцям.

Увесь цей час труп немовля знаходиться у хаті, де живе ще одна дитина — шестирічна сестричка загиблої.

Пізніше видання "Сегодня" повідомило ще більш моторошні подробиці цього інциденту. Зокрема, що чоловік забирав тіло двомісячної доньки з моргу і віз його додому у село на звичайній маршрутці. По поверненню додому, чоловік помістив труп у дитячу ванночку та накрив дошками. Тіло доньки він відмовляється показувати навіть дружині.

Правоохоронцям свої дії горе-батько пояснює так: він хоче, щоб результати експертизи переклали українською мовою з латини, на якій нібито складений висновок, щоб точно знати причину смерті немовляти. Хоча до цього була інформація, що чоловік навпаки вимагав перекладу експертизи на латинську.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що біля харківської багатоповерхівки знайшли труп немовля у пакеті. З'ясувалося, що дитину викинула іноземна студентка.