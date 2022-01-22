Уехал от девушки и пропал: на Буковине ищут исчезнувшего молодого парня (фото)

В последний раз его видели поздно вечером в среду.

В Черновицкой области ищут парня, который пропал 19 января. Игорь Паращак 22 лет сообщил своей девушке, что едет к родителям, но так и не добрался в точку назначения.

Об этом сообщает полиция региона.

Молодой человек проживал в селе Рукшин в Днестровском районе, он уехал из дома около 21:00 в среду, направляясь к родителям в село Шишковцы под Черновцами.

Приметы парня: худощавый, ростом 160-165 сантиметров. На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку и черную шапку с белым логотипом. Уезжал из дома с рюкзаком, в котором были теплые вещи и большим термосом.

Фото парня от Нацполиции

Пропавший Игорь Паращак

Полиция и родственники пропавшего просят содействия в поисках. Контактные телефоны правоохранителей для сообщений о местонахождении мужчины: 0662348113, 0957647040 или "102".

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