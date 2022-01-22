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Уехал от девушки и пропал: на Буковине ищут исчезнувшего молодого парня (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Игорю Паращаку 22 года Новость обновлена 22 января 2022, 12:28
Игорю Паращаку 22 года

В последний раз его видели поздно вечером в среду.

В Черновицкой области ищут парня, который пропал 19 января. Игорь Паращак 22 лет сообщил своей девушке, что едет к родителям, но так и не добрался в точку назначения.

Об этом сообщает полиция региона.

Молодой человек проживал в селе Рукшин в Днестровском районе, он уехал из дома около 21:00 в среду, направляясь к родителям в село Шишковцы под Черновцами.

Приметы парня: худощавый, ростом 160-165 сантиметров. На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку и черную шапку с белым логотипом. Уезжал из дома с рюкзаком, в котором были теплые вещи и большим термосом.

Фото парня от Нацполиции
Фото парня от Нацполиции
Пропавший Игорь Паращак
Пропавший Игорь Паращак

Полиция и родственники пропавшего просят содействия в поисках. Контактные телефоны правоохранителей для сообщений о местонахождении мужчины: 0662348113, 0957647040 или "102".

Ранее "Телеграф" писал про нескольких мужчин пропавших без вести — Геннадия Бехтера из Днепра разыскивают еще с Дня святого Николая.

На Житомирщине молодой мужчина ушел рыбачить на Крещение — с тех пор его родные потеряли с ним связь. Тело мужчины нашли спустя несколько дней в Новоград-Волынском в реке.

Теги:
#Черновицкая область #Розыск #Пропавший
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