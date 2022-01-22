Виїхав від дівчини і зник: на Буковині шукають молодого хлопця (фото)

Востаннє його бачили пізно увечері у середу.

На Чернівецькій області шукають хлопця, який зник 19 січня. Ігор Паращак 22 років повідомив свою дівчину, що їде до батьків, але так і не дістався до точки призначення.

Про це повідомляє поліція регіону.

Молодий чоловік проживав у селі Рукшин у Дністровському районі, він поїхав з дому близько 21:00 у середу, прямуючи до батьків у село Шишківці під Чернівцями.

Прикмети хлопця: худорлявий, зріст 160-165 сантиметрів. На момент зникнення був одягнений у темно-синю куртку та чорну шапку з білим логотипом. Виїжджав із будинку з рюкзаком, у якому були теплі речі та з великим термосом.

Фото хлопця від Нацполіції

Зниклий Ігор Паращак

Поліція та родичі зниклого просять сприяння у пошуках. Контактні телефони правоохоронців для повідомлень про місцезнаходження чоловіка: 0662348113, 0957647040 або "102".

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