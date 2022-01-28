Укр

Украину накрыл штормовой ветер и метель: каким областям повезет меньше всего (карта)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Украине резко ухудшилась погода Новость обновлена 28 января 2022, 09:54
В Украине резко ухудшилась погода

Туристов призывают воздержаться от походов на горные вершины из-за вероятности схода лавин

В пятницу, 28 января, синоптики объявили в стране штормовое предупреждение из-за усиления ветра и возможных метелей.

Как сообщила пресс-служба украинского гидрометцентра, именно жителям западных регионов сегодня не повезет больше всего, ведь порывы ветра там будут достигать 15-20 м\с, а в карпатских горах следует ожидать сильные вьюги и сход лавин.

Так, согласно официальным данным, первый уровень опасности в пятницу объявили в следующих регионах:

  • Волынь,
  • Ровенщина,
  • Львовщина,
  • Тернопольщина,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатье,
  • Буковина,
  • Черниговщина.

Как сообщает портал Sinoptik.ua, на остальных украинских территориях будет спокойнее, однако осадки могут усилиться.

В столице в пятницу ожидается облачная погода, но солнышко все же будет периодически выглядывать из-за облаков. Температура воздуха в ночные часы будет удерживаться на нулевой отметке, днем +2. Вероятный снег с дождем на протяжении всех суток.

Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Харькове

Во Львове этот день будет облачным. Ночью – ноль, днем до +2 градусов. Будет снег и дождь.

Прогноз погоды в Львове
Прогноз погоды в Львове

В Запорожье 28 января синоптики обещают небольшую облачность и снег с дождем. Температурные столбики в светлое время суток не будут подниматься выше 1 градуса тепла, однако ночью опустятся до -4 градусов.

Прогноз погоды в Запорожье
Прогноз погоды в Запорожье

Жителям Харькова стоит ожидать в пятницу на облачную погоду. Температура ночью –8 градусов, днем до +1. Также предполагается мокрый снег, который периодически будет сменяться дождем.

Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Харькове

В Днепре температура в ночные часы – до -5 градусов, днем – ноль. Весь день облачно, возможны дожди.

Прогноз погоды в Днепре.
Прогноз погоды в Днепре.

В Одессе 28 января погода будет облачной. Ночью и утром будет идти снег. Температура воздуха ночью – до 3 градусов мороза, днем прогреется до 2 тепла.

Прогноз погоды в Одессе.
Прогноз погоды в Одессе.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в субботу и воскресенье, 29-30 января и стоит ли жителям Украины ожидать мощные морозы и снеговые осадки в конце января.

Теги:
#Погода #Штормовое предупреждение #Прогноз #Синоптики
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