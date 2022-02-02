До +8 тепла и сильный снег: украинцев предупреждают о невероятных погодных "качелях"

Синоптики дали "разношерстный" прогноз на среду

В середине рабочей недели в большинстве украинских регионов ожидается переменчивая погода. По прогнозам синоптиков, в этот день некоторые области накроет мощными осадками, а на территории других придет настоящая весна с температурой воздуха до +8 градусов.

Указанную информацию сообщил украинский гидрометцентр.

Так, в среду на западе страны синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега. Температурные показатели будут колебаться от 7 мороза в ночные часы и до -1…+1 градуса днем.

В северных областях 2 февраля осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -10 градусов, днем прогреется до +1.

На востоке ожидается мощный снег, местами с дождем. Температурные показатели в темное время сутки – -1…-4, а днем – +1…+4.

Южанам сегодня повезет немного больше, ведь температура воздуха ночью будет удерживаться около нуля, а вот днем прогреется до +8 градусов.

В центре страны осадки синоптики не прогнозируют. Температура воздуха будет составлять от -2 до -7 градусов, днем – до +3.

Прогноз погоды на 2 февраля.

В Киеве в среду, 2 февраля, облачная погода с прояснениями. В ночь на четверг температура воздуха не будет опускаться ниже 3 градусов мороза, однако днем будет удерживаться ближе нуля до +1. Осадков синоптики сегодня не обещают, сообщает портал sinoptik.ua.

Прогноз погоды в Киеве

В Харькове облачно. Снег будет идти все утро и вечером. Температура воздуха будущей ночью будет удерживаться на нулевых отметках, днем +1.

Прогноз погоды в Харькове

В Запорожье в среду возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до +2 градусов.

Прогноз погоды в Запорожье

В Днепре 2 февраля днем до +2 градусов, ночью температурные показатели не будут опускаться ниже 1 градуса мороза. Весь день будет пасмурным, ожидается мокрый снег.

Прогноз погоды в Днепре.

В Одессе тепло: ночью температура воздуха будет держаться на нуле, днем — до +4. Синоптики обещают мокрый снег.

Прогноз погоды в Одессе.

Во Львове будет снег почти весь день и ночью. Погода будет пасмурной. Днем до +1 градуса, ночью от -2 до -4 градусов.

Прогноз погоды в Львове

Ранее "Телеграф" сообщал, что начало последнего месяца зимы подготовило украинцам разнообразные сюрпризы в виде сильных осадков и теплой погоды, которая будет периодически сменяться мощными ночными морозами.