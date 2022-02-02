До +8 тепла и сильный снег: украинцев предупреждают о невероятных погодных "качелях"
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Синоптики дали "разношерстный" прогноз на среду
В середине рабочей недели в большинстве украинских регионов ожидается переменчивая погода. По прогнозам синоптиков, в этот день некоторые области накроет мощными осадками, а на территории других придет настоящая весна с температурой воздуха до +8 градусов.
Указанную информацию сообщил украинский гидрометцентр.
Так, в среду на западе страны синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега. Температурные показатели будут колебаться от 7 мороза в ночные часы и до -1…+1 градуса днем.
В северных областях 2 февраля осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -10 градусов, днем прогреется до +1.
На востоке ожидается мощный снег, местами с дождем. Температурные показатели в темное время сутки – -1…-4, а днем – +1…+4.
Южанам сегодня повезет немного больше, ведь температура воздуха ночью будет удерживаться около нуля, а вот днем прогреется до +8 градусов.
В центре страны осадки синоптики не прогнозируют. Температура воздуха будет составлять от -2 до -7 градусов, днем – до +3.
В Киеве в среду, 2 февраля, облачная погода с прояснениями. В ночь на четверг температура воздуха не будет опускаться ниже 3 градусов мороза, однако днем будет удерживаться ближе нуля до +1. Осадков синоптики сегодня не обещают, сообщает портал sinoptik.ua.
В Харькове облачно. Снег будет идти все утро и вечером. Температура воздуха будущей ночью будет удерживаться на нулевых отметках, днем +1.
В Запорожье в среду возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до +2 градусов.
В Днепре 2 февраля днем до +2 градусов, ночью температурные показатели не будут опускаться ниже 1 градуса мороза. Весь день будет пасмурным, ожидается мокрый снег.
В Одессе тепло: ночью температура воздуха будет держаться на нуле, днем — до +4. Синоптики обещают мокрый снег.
Во Львове будет снег почти весь день и ночью. Погода будет пасмурной. Днем до +1 градуса, ночью от -2 до -4 градусов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что начало последнего месяца зимы подготовило украинцам разнообразные сюрпризы в виде сильных осадков и теплой погоды, которая будет периодически сменяться мощными ночными морозами.
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