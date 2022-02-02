До +8 тепла та сильний сніг: українців попереджають про неймовірні погодні "гойдалки"

Синоптики дали "різношерстний" прогноз на середу

У середині робочого тижня у більшості українських регіонів очікується досить мінлива погода. За прогнозами синоптиків у цей день деякі області накриє потужними опадами, а на території інших прийде справжня весна з температурою повітря до +8 градусів.

Вказану інформацію повідомив український гідрометцентр.

Так, у середу на заході країни синоптики прогнозують опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Температурні показники коливатимуть від 7 морозу в нічні години і до -1…+1 градусу вдень.

У північних областях 2 лютого опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься від -5 — до -10 градусів, вдень прогріється до +1.

На сході очікується потужний сніг, подекуди з дощем. Температурні показники в темну пору добу — -1 … -4, а вдень — +1…+4.

Жителям півдня сьогодні повезе трошки більше, адже температура повітря вночі утримуватиметься близько нуля, а от вдень прогріється аж до +8 градусів. Що стосується опадів, то в цей день у нічні години йтиме мокрий сніг, удень — сніг з дощем.

У центрі країни опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря складатиме від -2 до -7 градусів, вдень — до +3.

Прогноз погоди на 2 лютого

У Києві в середу, 2 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. У ніч на четвер температура повітря не опускатиметься нижче 3 градусів морозу, проте вдень утримуватиметься ближче нуля, до +1. Опадів синоптики сьогодні не обіцяють, — повідомляє портал sinoptik.ua.

Прогноз погоди у Києві

У Харкові буде хмарно. падатиме сніг увесь ранок та увечері. Температура повітря майбутньої ночі утримуватиметься на нульових позначках, вдень — +1.

Прогноз погоди у Харкові

У Запоріжжі в середу ймовірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від нуля до +2 градусів.

Прогноз погоди у Запоріжжі

У Дніпрі 2 лютого вдень буде до +2 градусів, уночі температурні показники не опускатимуться нижче 1 градусу морозу. Весь день буде похмурим, йтиме мокрий сніг.

Прогноз погоди у Дніпрі

В Одесі тепло: вночі температура повітря триматиметься на нулі, вдень — до +4. Синоптики обіцяють мокрий сніг.

Прогноз погоди в Одесі

У Львові сніжитиме майже весь день та вночі. Погода буде похмурою. Вдень до +1 градусу, вночі від -2 до -4 градусів.

Прогноз погоди у Львові

Раніше "Телеграф" повідомляв, що початок останнього місяця зими підготував українцям різноманітні сюрпризи у вигляді сильних опадів та теплої погоди, яка періодично змінюватиметься потужними нічними морозами.