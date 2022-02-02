И все-таки наркотики: односельчанка убитого под Мелитополем мальчика открыла новые детали трагедии

К полиции много вопросов, но все они остаются без ответа.

Исчезновение и, как впоследствие выяснилось, убийство 11-летнего Максима Самофалова из пгт Акимовка Мелитопольского района Запорожской области, не оставило равнодушными тысячи украинцев. Как могло случиться такое, что и семья не сразу кинулась искать пропавшего мальчика, и полиция за почти 5 месяцев не нашла, с кем ребенок общался, кто мог его видеть в последние августовские дни накануне исчезновения?

Все эти пробелы в трагической истории попытались восполнить журналисты программы "Стосується кожного" телеканала "Интер". Их съемочная группа побывала в поселке, где прожил свою недолгую жизнь Максим, увидела дом, где в подвале было забетонировано его тело, пообщалась с сотрудниками школы-интерната, в которой учился паренек (чтобы посмотреть полный выпуск передачи — пролистайте до конца материала).

На видеосвязь со студией вышла также мама погибшего ребенка, Елена Селезнева. А одна из односельчанок поведала, какие знания могли стоить подростку жизни.

Лучший снимок… на фоне магазинной урны

С Эллой Жигловой семья убитого мальчика жила по соседству. О самом Максиме она отзывается как об очень добродушном и общительном мальчике, которому не уделяли должного внимания в семье. У его мамы, кроме Максима, есть еще двое старших детей, и маленький ребенок от нового мужа. Соседка видела, как старший брат бил младшего в спину кулаком – ей даже пришлось вмешаться, чтобы прекратить это безобразие, и мама сильно кричала на сынишку, доставалось ему и от бабушки. Потому не удивительно, по ее мнению, что ребенок предпочитал "вольную" жизнь, гулял, где ему вздумается, в том числе и по заброшенным зданиям, стройплощадкам. А еще мог на 2-3 дня уехать к морю в соседний курортный поселок Кирилловка.

Элла Жиглова часто видела мальчика без надзора

Но, кроме того, Элла Жиглова сообщила, что младшеклассник и пиво пил, и курил – потому что находились такие люди, которые угощали его или давали деньги. "Наверное и питание в семье было ненадлежащим, потому он и не выглядел на свой возраст, был невысоким, — объясняет женщина. – Я ему говорила, что нельзя курить, что он из-за курения не вырастет, а он улыбался в ответ".

Односельчанку удивляло многое: ее дочь как-то спросила: "Мама, ты знаешь, где Максим спит? На полу!". И когда Максим пропал, оказывается, в соцсети тревогу забила его сестра, а вот по поведению мамы переживаний не было заметно. Еще такой момент, на который, возможно, обратили внимание многие. На фотографиях, которые публиковали в ходе его розыска, мальчику было явно меньше лет, чем на данный момент. Да и снимков было обмаль. Причем, самый лучший сделан на фоне… магазинной урны.

Лучшего снимка у Максима не нашлось

Соцслужба взяла проблемную семью на контроль

Понятное дело, что мальчугана, слонявшегося без присмотра поздним вечером и даже ночью, видели многие. А реагировали ли? Получается, что да. На передачу в Киев приехала начальник службы по делам детей Акимовского поссовета Наталья Кузнецова, которая сообщила, что после таких сигналов в полицию в июле прошлого года они поставили семью на контроль комиссии по защите детей. Но еще до того мама Максима обращалась в службу, чтобы оформить сына в Терпеньевскую школу-интернат, хотя начинал он учиться в школе Акимовки. Но ей все время поступали жалобы от учительницы, что школьник ведет себя безобразно, срывает уроки, из-за чего та даже попадала в больницу.

Наталья Кузнецова беседовала и с мальчиком, и с его мамой

Маму вызвали на заседание комиссии, пытались разобраться, в чем причина проблем с ребенком и предупредили ее об административной ответственности. Сама руководитель навестила их дома, проверила бытовые условия, увидела порядок, чистое белье и одежду, наличие еды. Беседовали и с самим Максимом, и с его мамой. По словам Кузнецовой, мальчик положительно реагировал на замечания и соглашался на учебу в интернате. Более того, он и сам приходил в службу по делам детей! "Во время встречи я ему сказала, что если будут какие проблемы или кто обидит – приходи к нам, сообщай. И когда он сам пришел, я удивилась: "Что-то случилось?". Но он ни на кого не жаловался, пояснил: "Вы же сказали приходить — вот я и пришел".

В интернате, где в предыдущем году жил и учился мальчик, о нем также вспоминают с теплом. Показывают комнату, в которой он жил еще с одним соучеником, рассказывают, что мальчик любил выполнять обязанности дежурного.

Учительница Татьяна Воробьева показывает комнату, где жил Максим

О пропаже сына в полицию сообщили не сразу

Слушать маму Максима было тяжко: с одной стороны, ее было жалко, ведь она рассказывала, как постоянно просила сына не бродить поздними вечерами, не убегать из дома, с другой – понятно, что время воспитания ею самой было безнадежно упущено. "Он не хотел учиться, самовольно уходил из дома. Я по 200 раз в день с ним беседовала, просила его, умоляла, на коленях стояла, плакала, и он со мной плакал. Обещал, что будет слушаться, но на следующий день все повторялось снова, — объясняла по видеосвязи женщина. – Ну а силой я воспитывать не могу, я мягкосердечная. Он бесстрашный был, его вся Акимовка любила. Он не слушал никого: убегал от папы с бабушкой, убегал из дома, потому что ему хотелось свободной вольной жизни. Мог без спросу взять семейные деньги, чтобы купить то, что ему хотелось".

Мама объясняла, что не могла справиться с сыном

По ее словам, в каникулярное время сын иногда оставался у бабушки по отцу, потому не всегда ночевал дома. А тут, в конце августа, они с ним уже должны были ехать на учебу в Терпеньевский интернат. Но он пошел гулять — и исчез. Говорит, что сначала обзванивали знакомых в поисках мальчика, искали в "заброшках", где он любил проводить время, после чего обратились в полицию.

Однако уже спустя несколько минут выясняется, что мама то ли слукавила, то от проблем в личной жизни на самом деле забыла, что обращение в полицию последовало аж через сутки, если не больше.

Ведущий Андрей Данилевич пытался выяснить, почему мальчик убегал из дома

Елена Селезнева уверяет, что с мужчиной, который подозревается в убийстве Максима – она не знакома, и узнала о нем лишь в августе, незадолго до исчезновения сына. "Сосед встретил меня с сыном и сказал ему: "Максим, не ходи к Гене "Черепу". Он видел их вместе, но я об этом человеке и его бывших преступлениях узнала уже потом, из новостей". Хотя и сама предупреждала мальчика, чтобы прекратил общение со взрослым односельчанином. Оказывается, этого Гену "Черепа", на счету которого и избиение, и изнасилование, в Акимовке все очень боятся. И даже сейчас, когда на время расследования убийства Максима Самофалова он на 2 месяца взят под стражу. По поселку ходят слухи, что мужчина сумеет откупиться от наказания и может отомстить "сильно разговорчивым".

В друзьях у ребенка оказались взрослые рецидивисты

Самые неожиданные сведения из жизни погибшего мальчика тележурналисты приберегли к финалу передачи. Речь о тайне, которая стала известна еще одной односельчанке Максима и его мамы. В студию на инвалидной коляске мужчина завез Аллу Абдуллаеву. Женщина очень переживала, ей было сложно говорить, и муж все время ее успокаивал, поддерживал.

Алле Абдуллаевой мальчик признался, что знает, где выращивают наркотики

"С Максимом мы познакомились случайно и очень много разговаривали на разные темы, — сквозь слезы говорит Алла Абдуллаева. – Он рассказывал мне про свою жизнь, про родителей, жаловался, что никому не нужен. И однажды сказал, что знает, где выращиваются наркотики, и что его ими угощали".

Этот разговор состоялся в июле. Поначалу Алла решила, что ребенок фантазирует. А потом увидела, как он идет в супермаркет с двумя мужчинами и поинтересовалась, кем они ему приходятся. Тогда-то он и признался, что это – его друзья и они его угощают. Правда, как часто и какими дозами — не уточнил. И эти двое – именно "Череп" с подельником, задержанные полицией.

Как оказалось, в полицию эта информация не попала! Видимо, Алла не вошла в число тех, с кем общались правоохранители, работавшие по делу об исчезновении и убийстве школьника. А когда она высказала свои предположения в соцсети, то получила в личные сообщения совет помалкивать и не высовываться.

Полиция пропавших искала-искала, но так и не нашла

Сейчас можно только догадываться, зачем мальчишка нужен был сельским наркодельцам. Возможно, ему поручали делать закладки или разносить товар наркоманам, а за это и рассчитывались карманными деньгами, сигаретами, пивом, дозой? А потом поняли, что ребенок доверчивый и слишком общительный и может проболтаться кому-нибудь, создав помехи их бизнесу на чужом горе. Вот и убрали, причем жестоким образом, издеваясь над ним две недели. По не подтвержденной полицией информации, у него были выколоты глаза и отрезаны уши. Может так покарали за то, что увидел и услышал?

Верить в это заставляет гибель еще одного человека — Ирины Сучковой, которая также невольно оказалась в курсе торговли "Черепа" "травкой" и была рецидивистами убита в конце сентября. Ее тело злодеи утопили в реке, а известно об этом стало в ходе следственных действий в середине января уже текущего года.

Тело Ирины Сучковой злодеи утопили в речке

Вернемся к правоохранительным органам: почему, зная о проживании в селе человека, отсидевшего за тяжкие преступления и не так давно вышедшего на свободу, полицейские не отработали версию о его причастности к исчезновению ребенка и женщины? Или — слабо отработали? Или вовсе, к чему склоняются местные жители, получили команду искать в другом месте?

Из-за халатности взрослых и дальше будут погибать дети

Уже возвращаясь из Киева с записи передачи, Алла Абдуллаева написала на своей Фейсбук-странице следующие строки: "Эти пару недель были очень сложные… Что я ни делала: работала, занималась детьми, учебой… Мысли возвращали меня обратно, к тому, где больно и страшно… Страшно не за себя. Страшно за то, что окружает нас, и то, кто среди нас живет… Больно не за себя, а за то, что больше нет Максима, нет Ирины. Ирина однажды обратилась ко мне, чтоб я отремонтировала ей телефон. У нас была назначена встреча на 25-е сентября. Но она не доехала до меня".

Женщина чувствовала, что с мальчиком может случиться беда

Жительница Акимовки в глубине души надеялась, что каким-то чудесным образом, вне зависимости от соцслужб, добродушного мальчугана кто-то может забрать в любящую семью, где ему будет комфортно. Хотя на самом деле сделать это было бы невозможно, так как мать не лишена родительских прав…

"Пока ребенок гулял по ночам один возле супермаркета "АТБ" — службы как будто закрывали на это глаза. Бегает и бегает. И каждый раз, при любом удобном случае я просила его, чтоб не гулял по ночам, ведь его могут обидеть.

Ребенок доверял мне, рассказывал буквально обо всем. Он не был умственно отсталый. Да, для 11-летнего мальчика он был слишком ребенок, но светлый и добрый. Не раз я говорила мужу: хоть бы Максима никто не обидел… Как будто чувствовала. И все ведь можно было изменить, все могло быть иначе. Но, беда все же случилась… Снова и снова из-за халатности взрослых — будут погибать дети. И только тогда, жаль, что на время, службы и правоохранительные органы будут "просыпаться". Мы будем слышать о том, как все сожалеют и как всё сложно… и если б только они знали… Да вот только ЖИЗНИ не вернуть".

Каждое слово – в точку.

Журналисты расследовали причины трагедии с мальчиком

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что патрульные полицейские обнаружили на трассе 8-летнего мальчика, который шел в поисках мамы из Гостомеля в Киев.