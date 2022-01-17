Мальчик оказался не нужен маме: в Запорожской области пропавшего ребенка нашли убитым

Мотивы убийства мальчика еще устанавливаются

Призывы помочь в поиске 11-летнего Максима Самофалова — жителя пгт Акимовка Мелитопольского района Запорожской области – появились на местных сайтах и в виде расклеенных объявлений еще с 29 августа. Паренька активно искали волонтеры и полиция.

Надежду на то, что ребенок жив, хотя и может оказаться в сложной ситуации, давало одно обстоятельство, которое иногда указывали в объявлении: "Ребенок убегает из дома уже не впервые и может находиться в любом уголке Украины".

Максим оказался не нужен родной маме?

Увы, чуда не произошло – 17 января стало известно, что парнишку нашли мертвым в селе Радивоновка, что примерно в 9 км от Акимовки. Подробности сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Ученик школы-интерната 2010 года рождения находился в розыске как безвестно исчезнувший с августа прошлого года. В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по данному факту, сотрудники полиции не прекращали следственно-розыскные меры. Труп подростка обнаружен закопанным в погребе на территории частного дома. Тело направлено в морг для установления причин смерти".

При этом правоохранители уже вышли на обоснованно подозреваемых в совершении тяжкого преступления. Это двое ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения, старших из них уже 9 лет отсидел за совершение тяжких преступлений.

Как удалось выяснить оперативникам, похитив мальчика, они две недели держали его в подвале, а затем убили. Следствием открыты уголовные производства по признакам особо тяжких преступлений, определенных в ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 "Умышленное убийство" и ч.3 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает подозреваемых в убийстве Максима Самофалова.

Частично историю короткой жизни мальчика раскрывают односельчане на Фейсбук-странице "Акимовка Online".

Так о жизни мальчика пишут односельчане

Под сообщением родственницы Максима Яны Самофаловой много комментариев людей, которые знают, что мама не занималась воспитанием ребенка, точнее, что предпочла "родной кровиночке" нового сожителя. И Максим у нее не первый и не единственный ребенок, потому и был помещен в школу-интернат, где ему, видать, жилось несладко.

"Ушел из дома 28-го, а информация о пропаже появилась только 1 сентября. Это, получается, 4 дня не искали или не обращались с заявлением? Это ужас! – пишет Алина Бесперстова. — Ребенка видела неоднократно бродящего ночью, неоднократно в компании асоциальных личностей… Очень жаль мальчика, никому он был не нужен, а то, что он сбегал из дома и бродил, так если дома хорошо, если с родными близкие и доверительные отношения, если дома тепло и вкусно пахнет, дети не будут бродить. Разное бывает в семьях, дети разные, кто-то боится одного родительского взгляда, а кто-то упертый и неуправляемый, но все равно любой ребенок будет бежать домой, к маме. А тут видимо не к кому было бежать. Мама забыла о том, что она МАМА".

"Маме пофигу — она уже четвертого родила, а ребёнка отдали в интернат, на лето забрала адекватная бабушка отца, а он сбежал, чтобы его не отвезли снова в интернат" – добавляет информации Оксана Писарева.

Односельчане жалеют Максима, который не видел маминой заботы

"Он у бабушки не жил, а был у дяди и другой бабушки, маминой мамы. Ребенок хотел быть ближе к маме, но мама выбрала мужика, который не хотел, чтоб мальчик с ними проживал. Часто с Максимом разговаривала, нормальный ребенок, просто нужно было уделять ему внимание и давать материнскую любовь. А так, по сути, он никому не нужен, предоставлен сам себе, все тихонько от него открестились, — сожалеет Алиска Ириска. — Этой Машке и остальные дети не особо нужны, я ее знаю ещё с времён, когда у нее старшая девочка была малышкой".

Без слез невозможно читать такой комментарий еще одной односельчанки: "Да, Максим очень хороший мальчишка, я тоже не один раз с ним общалась. Он очень часто приходил ко мне ночью на работу, и ему было интересно со мной общаться. Он когда ночью заходил и видел что я на смене, такой счастливый был. Я его всегда подкармливала, а около месяца два назад, я ему говорю: пойдёшь ко мне жить? А он так посмотрел на меня, улыбнулся и так серьёзно "Да" сказал. У меня тоже два сына. Ему действительно не хватает материнской любви, я ему тогда дала пакет еды, он такой довольный был, потом часто заходил, я бы хотела посмотреть этой "(маме)" в глаза. Девки, хватит рожать детей ради того, чтобы получать детские, а у нас в Акимовке таких немало…"

Несчастья с детьми, предоставленными самим себе, очень часто происходят в тех семьях, где родители забывают о своих обязанностях — так, например, погибла 7-летняя Маша Борисова с Херсонщины, которую изнасиловал и убил ранее судимый односельчанин, практически сосед. В данном случае преступников, конечно, поймают, осудят, они отправятся отбывать наказание, а вот загубленной жизни уже не вернуть.

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