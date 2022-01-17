Хлопчик виявився не потрібен мамі: у Запорізькій області зниклу дитину знайшли вбитою

Мотиви вбивства хлопчика ще встановлюються

Заклики допомогти у пошуку 11-річного Максима Самофалова – жителя смт Якимівка Мелітопольського району Запорізької області – з’явилися на місцевих сайтах та у вигляді розклеєних оголошень ще з 29 серпня. Хлопця активно шукали волонтери та поліція.

Надію на те, що дитина жива, хоч і може опинитися в складній ситуації, давала одна обставина, яку іноді вказували в оголошенні: "Дитина тікає з дому вже не вперше і може перебувати в будь-якому куточку України".

Максим виявився не потрібен рідній мамі?

На жаль, дива не сталося – 17 січня стало відомо, що хлопця знайшли мертвим у селі Радивонівка, що приблизно за 9 км від Якимівки. Подробиці повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Учень школи-інтернату 2010 року народження перебував у розшуку як безвісно зниклий із серпня минулого року. У рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за даним фактом, співробітники поліції не припиняли слідчо-розшукові заходи. Труп підлітка виявлений закопаним у погребі на території приватного будинку. Тіло направлено в морг для встановлення причин смерті".

При цьому правоохоронці вже вийшли на обґрунтовано підозрюваних у скоєнні тяжкого злочину. Це двоє раніше судимих чоловіків 1976 та 1996 років народження, старших із них 9 років відсидів за скоєння тяжких злочинів.

Як вдалося з’ясувати оперативникам, викравши хлопчика, вони два тижні тримали його у підвалі, а потім убили. Наслідком відкрито кримінальні провадження за ознаками особливо тяжких злочинів, визначених у ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 "Умисне вбивство" та ч.3 ст.146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України. Поліція розшукує підозрюваних у вбивстві Максима Самофалова.

Частково історію короткого життя хлопчика розкривають односельці на Фейсбук-сторінці Якимівка Online.

Так про життя хлопчика пишуть односельці

Під повідомленням родички Максима Яни Самофалової багато коментарів людей, які знають, що мама не займалася вихованням дитини, точніше, замість рідної кровіночки віддала перевагу новому співмешканцю. І Максим у неї не перша і не єдина дитина, тому хлопець й був поміщений до школи-інтернату, де йому, мабуть, жилося несолодко.

"Пішов з дому 28-го, а інформація про зникнення з’явилася лише 1 вересня. Це, виходить, 4 дні не шукали або не зверталися із заявою? Це жах! – пише Аліна Безперстова. — Дитину бачила неодноразово бродячого вночі, неодноразово в компанії асоціальних особистостей… Дуже шкода хлопчика, нікому він був не потрібен, а те, що він збігав з дому і тинявся, так якщо вдома добре, якщо з рідними близькі та довірчі стосунки, якщо вдома тепло і смачно пахне, діти не блукають. Різне буває в сім'ях, діти різні, хтось боїться одного батьківського погляду, а хтось упертий і некерований, але все одно будь-яка дитина бігтиме додому, до мами. А тут, мабуть, не було до кого бігти. Мама забула про те, що вона МАМА".

"Мамі пофігу — вона вже четвертого народила, а дитину віддали в інтернат, на літо забрала адекватна бабуся батька, а він втік, щоб його не відвезли знову в інтернат", — додає Оксана Писарєва.

Односельці шкодують Максима, який не бачив маминого піклування

"Він у бабусі не жив, а був у дядька та іншої бабусі, маминої мами. Дитина хотіла бути ближче до мами, але мама обрала мужика, який не хотів, щоб хлопчик із ними проживав. Часто з Максимом розмовляла, нормальна дитина, просто потрібно було приділяти йому увагу і давати материнську любов.А так, по суті, він нікому не потрібен, наданий сам собі, всі тихенько від нього відхрестилися, — жалкує Аліска Іриска. — Цій Машці й інші діти не особливо потрібні, я її знаю ще з часів, коли у неї старша дівчинка була малечею".

Без сліз неможливо читати такий коментар ще однієї односелиці: "Так, Максим дуже хороший хлопчик, я теж не один раз з ним спілкувалася. Він дуже часто приходив до мене вночі на роботу, і йому було цікаво зі мною спілкуватися. Він коли вночі заходив і бачив, що я на зміні, такий щасливий був. Я його завжди підгодовувала, а близько місяця два тому, я йому кажу: підеш до мене жити? А він так подивився на мене, посміхнувся і так серйозно "Так" сказав. Йому справді не вистачає материнської любові, я йому тоді дала пакет їжі, він такий задоволений був, потім часто заходив, я б хотіла подивитися цій "мамі) в очі. Дівки, вистачить народжувати дітей заради того, щоб отримувати дитячі, а в нас в Якимівці таких чимало…".

Нещастя з дітьми, наданими самим собі, дуже часто трапляються у тих сім’ях, де батьки забувають про свої обов’язки — так, наприклад, загинула 7-річна Маша Борисова з Херсонщини, яку зґвалтував та вбив раніше судимий односелець, практично сусід. В цьому випадку злочинців, звичайно, зловлять, засудять, вони вирушать відбувати покарання, а от загубленого життя вже не повернути.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайне зникнення та вбивство Габріелли Яцкович в Ужгороді.