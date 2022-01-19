Женщину искали с сентября: убийцы 11-летнего мальчика под Мелитополем признались в новом преступлении

48-летнюю Ирину Сучкову как без вести пропавшую искали с сентября прошлого года

Шокированы не только жители пгт Акимовка и окрестных сел Мелитопольского района Запорожской области: сразу вслед за обнаруженным телом 11-летнего учащегося школы-интерната Максима Самофалова и задержанием подозреваемых в убийстве, стало известно о трагической судьбе его землячки – Ирины Сучковой. 48-летнюю женщину из села Новоданиловка полиция и волонтеры разыскивали с конца сентября. И вот в ходе досудебного расследования один из подозреваемых в убийстве ребенка признался в том, что они с подельником расправились и с ней.

Ирина Сучкова пропала в конце сентября

Информацию об этом разместил отдел коммуникации Нацполиции в Запорожской области.

Изначально были задержаны двое ранее судимых мужчин, причастных к незаконному лишению свободы и умышленному убийству несовершеннолетнего. Следствием начато расследование уголовных производств по признакам особо тяжких преступлений, определенных в п.2, 3, 12 ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство) и ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Преступники спрятали тело в реке

"В ходе следственных действий установлено, что задержанные мужчины 24 сентября 2021 года на почве возникших неприязненных отношений похитили 48-летнюю женщину и причинили ей смертельные травмы. Одежду и личные вещи жертвы сожгли, а тело бросили в речку Тащенак. Тело жительницы Мелитопольского района, которую разыскивали как без вести пропавшую, обнаружили в указанном преступниками месте".

Тело нашли там, где указал подозреваемый в преступлении

"Тело женщины вытащили из водоема между селами Радивоновка и Мирное и направили на проведение экспертизы", — рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области Дмитрий Анищенко.

По данному факту открыто еще два уголовных производства по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование уголовных производств продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Житомирской области нашли повешенной пропавшую без вести жительницу Бердичева Татьяну Холодную.